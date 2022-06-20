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Украинские бойцы потеряли контроль над Метелкиным близ Северодонецка - глава ОВА

Валентина РоманенкоПонедельник, 20 июня 2022, 10:13

Силы обороны потеряли контроль над пгт Метелкино возле Северодонецка, враг усилил артиллерийские и авиационные обстрелы Луганщины.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь: "Рашисты усилили артиллерийские и авиационные обстрелы. Мощно россияне бьют по Северодонецкой промзоне и окрестностям города. То же в районах Тошковки и Устиновки, потому что орки хотят совершить там прорыв, и для этого стянули туда большое количество техники.

Бои идут во многих поселках вокруг Северодонецка и Лисичанска. К сожалению, сейчас мы не контролируем Метелкино вблизи областного центра".

Детали: По словам Гайдая, российские захватчики продолжают использовать "ползучую" тактику - Луганщину уничтожают из всего возможного оружия.

В то же время глава ОВА сообщает, что идет "тихая" эвакуация из Лисичанска - силами работников военных администраций, полицейских, спасателей и волонтеров.

Из населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия, людей вывозят военные на бронированной технике.

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Что предшествовало: О частичном успехе врага возле Метелкино в результате штурма Генштаб сообщал вечером 18 июня.

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Темы: Луганская областьвойнаСеверодонецк
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