Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинские бойцы потеряли контроль над Метелкиным близ Северодонецка - глава ОВА

Валентина РоманенкоПонедельник, 20 июня 2022, 10:13
Украинские бойцы потеряли контроль над Метелкиным близ Северодонецка - глава ОВА

Силы обороны потеряли контроль над пгт Метелкино возле Северодонецка, враг усилил артиллерийские и авиационные обстрелы Луганщины.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь: "Рашисты усилили артиллерийские и авиационные обстрелы. Мощно россияне бьют по Северодонецкой промзоне и окрестностям города. То же в районах Тошковки и Устиновки, потому что орки хотят совершить там прорыв, и для этого стянули туда большое количество техники.

Реклама:

Бои идут во многих поселках вокруг Северодонецка и Лисичанска. К сожалению, сейчас мы не контролируем Метелкино вблизи областного центра".

Детали: По словам Гайдая, российские захватчики продолжают использовать "ползучую" тактику - Луганщину уничтожают из всего возможного оружия.

В то же время глава ОВА сообщает, что идет "тихая" эвакуация из Лисичанска - силами работников военных администраций, полицейских, спасателей и волонтеров.

ВИДЕО ДНЯ

Из населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия, людей вывозят военные на бронированной технике.

Что предшествовало: О частичном успехе врага возле Метелкино в результате штурма Генштаб сообщал вечером 18 июня.

Читайте также: Напоминает страшный "Контрстрайк": командир батальона рассказал о боях в Северодонецке

ССО рассказали, как бойцы держат Северодонецк

Темы: Луганская областьвойнаСеверодонецк
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Луганская область
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
В Москве оставили в силе "приговор" украинскому правозащитнику о 13 годах колонии
На Луганщине оккупанты планируют до 1 октября паспортизировать всех подростков – ЦНС
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: