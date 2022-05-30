На Херсонщине исчезла мобильная связь, россияне анонсируют свою – СМИ

В Херсоне и области исчезла связь – не работают украинские мобильные операторы и частично домашний интернет, захватчики анонсируют установку своих мобильных сетей.

Источник: Суспільне, РИА Новости

Прямая речь жительницы Херсона: "Около 18:10 – 18:20 исчезла связь. В течение предыдущих двух дней связь была неустойчива, то появлялась, то исчезала. А это исчезло совсем. В сети только неопределенные операторы, которые появились несколько дней назад".

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Детали: Глава Херсонской военно-гражданской администрации Геннадий Лагута сообщил, что связь отключили российские военные.

"Орки отключили! Работает только провайдер Скайнет через Крым!", - отметил глава ВГА.

Его советник Сергей Хлань рассказал, что это не первая попытка оккупационных властей блокировать украинскую связь и Интернет.

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"Связь исчезает уже третьи сутки. Оккупанты постоянно манипулируют, постоянно обвиняют Вооруженные Силы Украины и в том, что пропадает связь, и происходят обстрелы. Но это все происходит не так. И если говорить об исчезновении связи, надо смотреть, что одновременно с этим оккупант внедряет российского оператора с кодом +7 и начинает раздавать мобильные карты", – говорит Хлань.

Представитель оккупантов, самопровозглашенный заместитель председателя Херсонской ВГА Кирилл Стремоусов в проблемах со связью в области обвинил ВСУ и сообщил, что обратился в РФ с просьбой использовать возможности российских телекоммуникаций для возобновления связи в области.

Советник главы Херсонской ВГА Сергей Хлань называет эти заявления лживой пропагандой.

"Это точно не в интересах Вооруженных сил Украины, не в интересах Украины блокировать. Наоборот, делается все, чтобы усилить сигнал, усилить интернет, чтобы обеспечить общение наших людей и доступ к объективным новостям. Все обвинения оккупанта – лживая пропаганда. По ситуации на сегодняшний день пока нет достоверной информации. Но оккупант сознательно блокирует украинскую связь и интернет", - прокомментировал Хлань.

Обновлено: Россияне анонсируют установку на Херсонщине российской мобильной связи.

Гуляйтер и так называемый заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, назначенный оккупантами, сообщил, что регион в полной мере перейдет на российскую сотовую связь, операторы мобильной связи Украины больше вести деятельность на территории области не будут.

По его словам, жители области уже покупают SIM-карты российского мобильного оператора. "SIM-карты уже поступили в продажу. Доступ к ним есть. Люди покупают и потихоньку связь налаживается", - уточнил Стремоусов.

Что предшествовало: Оккупанты заявили, что перевели на телефонный код РФ +7 Херсонскую и Запорожскую области и собрались выдавать паспорта РФ по упрощенной процедуре.

28 мая ставленник оккупационной власти Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонская область перешла на московское время.