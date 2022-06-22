В районе порта в захваченном Скадовске раздались взрывы – мэр

В районе морского порта захваченного россиянами Скадовска в Херсонской области прогремели два взрыва.

Источник: городской голова Скадовска Алексей Яковлев

Прямая речь Яковлева: "В Скадовске только что снова "прилетело". Были слышны два взрыва, один мощный в районе порта".

Детали: Впоследствии он сообщил, что подтверждено факт разрушений в промышленной зоне порта.

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