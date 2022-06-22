Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В районе порта в захваченном Скадовске раздались взрывы – мэр

Денис КарловскийСреда, 22 июня 2022, 22:56
расположение скадовска относительно николаева, херсона и крыма

В районе морского порта захваченного россиянами Скадовска в Херсонской области прогремели два взрыва.

Источник: городской голова Скадовска Алексей Яковлев

Прямая речь Яковлева: "В Скадовске только что снова "прилетело". Были слышны два взрыва, один мощный в районе порта".

Детали: Впоследствии он сообщил, что подтверждено факт разрушений в промышленной зоне порта.

Предыстория:

  • Российские оккупанты захватили Скадовск в начале марта.
  • В конце украинские защитники нанесли ракетный удар по российскому десантному кораблю в порту Бердянска Запорожской области.
  • 21 июня стало известно, что украинские военные нанесли сосредоточенный удар по гарнизону оккупантов на острове Змеиный. ВСУ попали в ЗРК "Панцирь С1", радиолокационную станцию ​​и вражескую автомобильную технику.

Темы: СкадовскХерсонская областьоккупацияЧерное море
Главное сегодня

Во Львове в закрытом режиме готовятся судить Медведчука

Британия закрыла РФ доступ к нефтеперерабатывающим технологиям и своей валюте

Минобороны: Посты об "освобожденных улицах" вредят ВСУ

Исторический саммит: ЕС рассмотрит предоставление Украине статуса кандидата на членство

На два направления враг переместил танковые подразделения и БТГ, ведет наступления – сводка

уточненоВ ближайшие дни окупанты могут приблизиться к Лисичанску – военные эксперты

Все новости...
Скадовск
Херсонская область: Оккупанты похитили депутата райсовета
Мэр Скадовска рассказал, как сумел выехать во время российской оккупации
Херсонщина: мэр Скадовска уехал из-за угроз российских оккупантов
Последние новости
13:07
Из-за санкций у российских аграриев дефицит запчастей для иностранной техники
12:45
Во Львове в закрытом режиме готовятся судить Медведчука
12:44
Microsoft рассказала о кибератаках и кибервлиянии России на Украину и ее союзников
12:37
видеоВ Бурятии горит электростанция – часть региона без света
12:32
Британия закрыла РФ доступ к нефтеперерабатывающим технологиям и своей валюте
12:32
Обстрел Скадовского морского порта: погиб местный житель
12:19
Чехия не будет выдавать визы гражданам РФ и Белоруссии до марта 2023 года
12:15
Тарифы на тепло не изменятся, но стоит отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами – министр
12:04
Как семья Полины из Мариуполя пережила блокаду, фильтрацию и депортацию
11:57
После отключения российских и белорусских клиентов нам угрожали – Родион Ерошек, Poster POS
Все новости...