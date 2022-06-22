В районе порта в захваченном Скадовске раздались взрывы – мэр
Среда, 22 июня 2022, 22:56
В районе морского порта захваченного россиянами Скадовска в Херсонской области прогремели два взрыва.
Источник: городской голова Скадовска Алексей Яковлев
Прямая речь Яковлева: "В Скадовске только что снова "прилетело". Были слышны два взрыва, один мощный в районе порта".
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Детали: Впоследствии он сообщил, что подтверждено факт разрушений в промышленной зоне порта.
Предыстория:
- Российские оккупанты захватили Скадовск в начале марта.
- В конце украинские защитники нанесли ракетный удар по российскому десантному кораблю в порту Бердянска Запорожской области.
- 21 июня стало известно, что украинские военные нанесли сосредоточенный удар по гарнизону оккупантов на острове Змеиный. ВСУ попали в ЗРК "Панцирь С1", радиолокационную станцию и вражескую автомобильную технику.
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