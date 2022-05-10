В Днепропетровской области сокращают комендантский час
Вторник, 10 мая 2022, 14:23
Власти Днепропетровской области решили сократить комендантский час с 10 мая.
Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram
Прямая речь Резниченко: "Сократили в области комендантский час. С сегодняшнего дня он с 23:00 до 5:00".
Детали: Раньше комендантский час в области действовал с 9 вечера до 6 утра.
Предыстория:
- 10 мая российские военные обстреляли из артиллерии Зеленодольскую общину в Днепропетровской области.
- В последнее время оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область. Чаще всего страдает Зеленодольская община. В частности, сам Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка.