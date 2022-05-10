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В Днепропетровской области сокращают комендантский час

Ирина БалачукВторник, 10 мая 2022, 14:23

Власти Днепропетровской области решили сократить комендантский час с 10 мая.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Сократили в области комендантский час. С сегодняшнего дня он с 23:00 до 5:00".

Детали: Раньше комендантский час в области действовал с 9 вечера до 6 утра.

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Темы: Днепропетровская областьвойна
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