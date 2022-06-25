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Нынешним ракетным ударом Кремль хочет втянуть Беларусь в войну – разведка

Ирина БалачукСуббота, 25 июня 2022, 13:03
Фото с Facebook ГУР

25 июня российские оккупанты наносили ракетные удары по Украине с территории Беларуси – 6 самолетов запустили 12 крылатых ракет.

Источник: Главное управление в Facebook

Дословно ГУР: "В ночь на 25 июня по территории Украины был нанесен массированный ракетно-бомбовый удар. В частности, российские бомбардировщики работали непосредственно с территории Беларуси.

Для этого было задействовано 6 самолетов Ту-22М3, выполнивших пуски 12 крылатых ракет Х-22. Рубеж пуска – район города Петриков, недалеко от Мозыря, ориентировочно в 50-60 километрах от госграницы Украины".

Детали: По данным разведки, бомбардировщики взлетали из аэропорта "Шайковка" калужской области России, через смоленскую область заходили в воздушное пространство Беларуси, пускали ракеты и возвращались в "Шайковку".

Россияне наносили удары по Киевской, Черниговской, Сумской областям.

В ГУР подчеркнули, что это первый случай нанесения авиационных ударов по Украине с территории Белоруссии.

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"Сегодняшний обстрел напрямую связан с попытками кремлевских властей втянуть Беларусь в войну в Украине в качестве непосредственного участника", – убеждены в разведке.

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Предыстория:

  • 24 июня ГУР сообщало, что на территорию белорусского Мозыря прибыли российские диверсионные группы, которые планируют подрыв в городе жилых домов, школы и больницы. Разведчики говорят, что такие провокации могут быть поданы, как якобы ответ Украины на нанесенные авиаудары.
  • Утром 25 июня россияне запустили около 30 ракет по военным частям и объектам Житомирской области, один военный погиб.
  • ОК "Север" сообщило, что около 5 часов утра Черниговская область подверглась массовому ракетному обстрелу. С территории Беларуси из самолетов и земли было выпущено 20 ракет по поселку Десна.
  • Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что враг 25 июня попал четырьмя ракетами по Яворовскому району, две ракеты были сбиты.
  • Ранее британская разведка сообщала, что сС начала июня высшее командование России, скорее всего, отстранило нескольких генералов от ключевых оперативных командных должностей в войне в Украине. Отмечалось, что теперь командование Южным военным округом, вероятно, перейдет к генерал-полковнику Сергею Суровикину. Южный военный округ продолжает играть центральную роль в наступлении России на Донбассе.

Темы: БеларусьРосcияразведка
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