Нынешним ракетным ударом Кремль хочет втянуть Беларусь в войну – разведка
25 июня российские оккупанты наносили ракетные удары по Украине с территории Беларуси – 6 самолетов запустили 12 крылатых ракет.
Источник: Главное управление в Facebook
Дословно ГУР: "В ночь на 25 июня по территории Украины был нанесен массированный ракетно-бомбовый удар. В частности, российские бомбардировщики работали непосредственно с территории Беларуси.
Для этого было задействовано 6 самолетов Ту-22М3, выполнивших пуски 12 крылатых ракет Х-22. Рубеж пуска – район города Петриков, недалеко от Мозыря, ориентировочно в 50-60 километрах от госграницы Украины".
Детали: По данным разведки, бомбардировщики взлетали из аэропорта "Шайковка" калужской области России, через смоленскую область заходили в воздушное пространство Беларуси, пускали ракеты и возвращались в "Шайковку".
Россияне наносили удары по Киевской, Черниговской, Сумской областям.
В ГУР подчеркнули, что это первый случай нанесения авиационных ударов по Украине с территории Белоруссии.
"Сегодняшний обстрел напрямую связан с попытками кремлевских властей втянуть Беларусь в войну в Украине в качестве непосредственного участника", – убеждены в разведке.
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Предыстория:
- 24 июня ГУР сообщало, что на территорию белорусского Мозыря прибыли российские диверсионные группы, которые планируют подрыв в городе жилых домов, школы и больницы. Разведчики говорят, что такие провокации могут быть поданы, как якобы ответ Украины на нанесенные авиаудары.
- Утром 25 июня россияне запустили около 30 ракет по военным частям и объектам Житомирской области, один военный погиб.
- ОК "Север" сообщило, что около 5 часов утра Черниговская область подверглась массовому ракетному обстрелу. С территории Беларуси из самолетов и земли было выпущено 20 ракет по поселку Десна.
- Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что враг 25 июня попал четырьмя ракетами по Яворовскому району, две ракеты были сбиты.
- Ранее британская разведка сообщала, что сС начала июня высшее командование России, скорее всего, отстранило нескольких генералов от ключевых оперативных командных должностей в войне в Украине. Отмечалось, что теперь командование Южным военным округом, вероятно, перейдет к генерал-полковнику Сергею Суровикину. Южный военный округ продолжает играть центральную роль в наступлении России на Донбассе.