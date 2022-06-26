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В Киеве прогремели взрывы

Анастасия Калатур, Елена РощинаВоскресенье, 26 июня 2022, 06:25
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве около 06:20 утра воскресенья 26 июня прогремели взрывы, в 9-этажке российская ракета разрушила верхние этажи, произошел пожар.

Источник: журналисты "Украинской правды", мэр столицы Виталий КличкоГСЧС Украины, Воздушные силы

Детали: Были слышны четыре взрыва.

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По словам Кличко, взрывы были в Шевченковском районе. Бригады скорой и спасатели направляются на место.

В двух домах происходят спасение и эвакуация жильцов.

 
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Обновление: Как сообщила ГСЧС, в результате обстрела произошло возгорание в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7, 8 и 9 этажей. Произошло возгорание на общей площади 300 кв.

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Под завалами есть люди. Часть жителей эвакуировали, двоих пострадавших госпитализировали.

Погиб мужчина, его жену и 8-летнего ребенка спасли из-под завалов.

Всего повреждения получили 6 жителей дома.

Также ударом задело детский сад.

 
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"Киевводоканал" сообщил, что в 06:25 было зафиксировано резкое снижение давления в водопроводной сети в Шевченковском, Святошинском, Подольском, Соломенском, Голосеевском районах. По предварительной информации, это связано со взрывами.

Тем временем над Киевской областью силы ПВО сбили ракету, сообщил глава ОВА Алексей Кулеба.

Как уточнили УП в пресс-службе Воздушных сил, утром враг выпустил по Киеву до 6 ракет. Обстрел вели с самолетов Ту-95 и Ту-160 ракетами Х101 из района Каспийского моря.

Воздушная тревога в Киеве и области объявлялась на рассвете дважды: с 04:39 до 05:03, а затем с 05:47 до 07:18 в области и до 07:21 в столице.

Этому предшествовало: В субботу 25 июня Россия выпустила по разным регионам Украины 45 ракет, в том числе по Житомирской, Черниговской и Львовской областям.

Темы: Киеввзрыввойна
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