Шпионил за объектами, куда ударили ракеты: зенитчики сбили еще один вражеский БПЛА
Суббота, 25 июня 2022, 14:30
Зенитчики сбили беспилотный летательный аппарат, проводивший доразведку объектов после субботних ракетных ударов российских войск.
Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ
Дословно: "Утром 25 июня военнослужащие зенитного ракетного подразделения Воздушного командования "Центр" сбили очередной вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".
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Вражеский БпЛА осуществлял доразведку объектов, по которым рашисты наносили ракетные удары".
Детали: Аналогичный БПЛА был сбит и 24 июня.
Предыстория:
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- Утром 25 июня российские войска запустили около 30 ракет по военным частям и объектам Житомирской области, один военный погиб.
- ОК "Північ" сообщило, что около 5 часов утра Черниговская область подверглась массовому ракетному обстрелу. С территории Беларуси из самолетов и земли было выпущено 20 ракет по поселку Десна.
- Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что враг 25 июня попал четырьмя ракетами по Яворовскому району, две ракеты были сбиты.
- Главное управление разведки считает, что ракетным ударом 25 июня Кремль хочет втянуть Беларусь в войну.