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Шпионил за объектами, куда ударили ракеты: зенитчики сбили еще один вражеский БПЛА

Валентина РоманенкоСуббота, 25 июня 2022, 14:30
Шпионил за объектами, куда ударили ракеты: зенитчики сбили еще один вражеский БПЛА
выстрел зенитчиков. фото Воздушных сил

Зенитчики сбили беспилотный летательный аппарат, проводивший доразведку объектов после субботних ракетных ударов российских войск.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Дословно: "Утром 25 июня военнослужащие зенитного ракетного подразделения Воздушного командования "Центр" сбили очередной вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

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Вражеский БпЛА осуществлял доразведку объектов, по которым рашисты наносили ракетные удары".

Детали: Аналогичный БПЛА был сбит и 24 июня.

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Темы: война
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