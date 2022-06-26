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Ермак хочет от G7 реакции на обстрелы Киева

Роман ПетренкоВоскресенье, 26 июня 2022, 14:14
Ермак хочет от G7 реакции на обстрелы Киева
ермак, фото оп

Глава Офиса президента Андрей Ермак отмечает, что саммит G7 должен отреагировать на российские удары по Киеву 26 июня.

Источник: Ермак в Telegram

Прямая речь Ермака: "Санкции должны быть более агрессивными. Эмбарго на экспорт золота – это хорошо, но нужно газовое эмбарго в новом санкционном пакете ЕС.

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Ответ на продовольственный кризис – военные конвои для разблокирования наших портов.

Признание России страной-спонсором терроризма очень необходимо".

Детали: Ермак напомнил партнерам, что увеличение количества тяжелого вооружения для Украины – это путь к победе.

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Что предшествовало: 26 июня утром оккупанты ударили по столице Украины.

В результате ракетного удара по Киеву погиб по меньшей мере один человек, 5 пострадали. Из 9-этажки эвакуировали 25 человек.

Темы: Андрей ЕрмакКиевобстрелG7
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