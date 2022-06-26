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Єрмак хоче від G7 реакції на обстріли Києва

Роман ПетренкоНеділя, 26 червня 2022, 14:14
єрмак, фото оп

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак наголошує, що саміт G7 має відреагувати на російські удари по Києву 26 червня.

Джерело: Єрмак у Telegram

Пряма мова Єрмака: "Санкції мають бути агресивнішими. Ембарго на експорт золота - це добре, але потрібне газове ембарго у новому санкційному пакеті ЄС.

Відповідь на продовольчу кризу - військові конвої для розблокування наших портів.

Визнання Росії країною-спонсором тероризму дуже необхідне".

Деталі: Єрмак нагадав партнерам, що збільшення кількості важкого озброєння для України - це шлях до перемоги.

Що передувало: 26 червня вранці окупанти вдарили по столиці України.

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Внаслідок ракетного удару по Києву загинула щонайменше одна людина, 5 постраждали. З 9-поверхівки евакуювали 25 людей.

Теми: Андрій ЄрмакКиївобстрілG7
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