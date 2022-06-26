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Во время второй волны ракетных ударов враг попал по Черниговщине и Черкасщине

Валентина РоманенкоВоскресенье, 26 июня 2022, 16:37
Во время второй волны ракетных ударов враг попал по Черниговщине и Черкасщине
Юрий Игнат. фото "Укринформа"

Во время второй волны ракетных ударов в воскресенье российские войска попали по Черниговщине и Черкасщине.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона канала "Прямой" и в комментарии УП

Прямая речь: "По Киеву, по информации на утро, первый удар был нанесен - до 6 ракет (с Каспия -ред). Часть сбита нашей ПВО.

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Далее были запущены ракеты другого класса – Х22 – с территории Беларуси самолетами Ту22 М3: было 2 удара по Десне (Черниговская область – ред.) по объектам, а также 2 удара по Черкасской области".

Детали: Как уточнил Игнат в комментарии "Украинской правде", повторных взрывов в Киеве днем ​​не было, жители столицы могли слышать отголосок ракетных прилетов по соседним областям.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 26 июня утром оккупанты ударили по столице Украины. В результате ракетного удара по Киеву погиб по меньшей мере один человек, 6 пострадали. Из 9-этажки эвакуировали 25 человек.
  • Через несколько часов почти по всей Украине снова раздалась тревога. Известно, что в результате ракетного удара вблизи Черкасс поврежден инфраструктурный объект, один человек погиб, еще пять человек пострадали.

Темы: война
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