Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Во время второй волны ракетных ударов враг попал по Черниговщине и Черкасщине

Валентина РоманенкоВоскресенье, 26 июня 2022, 16:37
Юрий Игнат. фото "Укринформа"

Во время второй волны ракетных ударов в воскресенье российские войска попали по Черниговщине и Черкасщине.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона канала "Прямой" и в комментарии УП

Прямая речь: "По Киеву, по информации на утро, первый удар был нанесен - до 6 ракет (с Каспия -ред). Часть сбита нашей ПВО.

Далее были запущены ракеты другого класса – Х22 – с территории Беларуси самолетами Ту22 М3: было 2 удара по Десне (Черниговская область – ред.) по объектам, а также 2 удара по Черкасской области".

Детали: Как уточнил Игнат в комментарии "Украинской правде", повторных взрывов в Киеве днем ​​не было, жители столицы могли слышать отголосок ракетных прилетов по соседним областям.

Предыстория:

  • 26 июня утром оккупанты ударили по столице Украины. В результате ракетного удара по Киеву погиб по меньшей мере один человек, 6 пострадали. Из 9-этажки эвакуировали 25 человек.
  • Через несколько часов почти по всей Украине снова раздалась тревога. Известно, что в результате ракетного удара вблизи Черкасс поврежден инфраструктурный объект, один человек погиб, еще пять человек пострадали.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: война
Главное сегодня

Россия сменила ответственного за войну в Украине и продолжает "тайную мобилизацию" – ISW

ВСУ в Херсонской области с воздуха ударили по скоплению живой силы и техники врага

Беларусь втягивают в войну, в Кремле уже все решили – Зеленский

Украина попросила Швейцарию о консульской поддержке украинцев в России

G7 обещает бессрочно поддерживать Украину в войне с РФ – СМИ

Путин впервые с начала вторжения в Украину собирается за границу – росСМИ

Все новости...
война
Украина купила у немецкой компании почти 3000 ПТРК – СМИ
ВСУ нанесли оккупантам значительные потери на Бахмутском направлении – сводка Генштаба
Возле Одессы сбили две вражеские ракеты
Последние новости
03:58
Враг нанес ракетный удар по Одесской области, среди пострадавших – ребенок
03:24
Штаты планируют приобрести для Украины системы ПРО средней и большой дальности – СМИ
02:45
Россия сменила ответственного за войну в Украине и продолжает "тайную мобилизацию" – ISW
01:48
ВСУ в Херсонской области с воздуха ударили по скоплению живой силы и техники врага
01:22
G7 привлечет $600 млрд на инфраструктурное партнерство – Байден
00:25
Лидеры стран G7 обеспокоены глобальным экономическим кризисом – Шольц
23:48
фотоИз-за наводнения в Симферополе обрушилась часть моста через реку Салгир
23:41
По Сумщине выпустили более 150 снарядов и мин: есть погибший и раненый
23:04
ВИДЕОУ Украины есть договоренности с партнерами по ПВО, но надо быстрее – Зеленский
23:03
Беларусь втягивают в войну, в Кремле уже все решили – Зеленский
Все новости...