Во время второй волны ракетных ударов враг попал по Черниговщине и Черкасщине

Во время второй волны ракетных ударов в воскресенье российские войска попали по Черниговщине и Черкасщине.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона канала "Прямой" и в комментарии УП

Прямая речь: "По Киеву, по информации на утро, первый удар был нанесен - до 6 ракет (с Каспия -ред). Часть сбита нашей ПВО.

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Далее были запущены ракеты другого класса – Х22 – с территории Беларуси самолетами Ту22 М3: было 2 удара по Десне (Черниговская область – ред.) по объектам, а также 2 удара по Черкасской области".

Детали: Как уточнил Игнат в комментарии "Украинской правде", повторных взрывов в Киеве днем ​​не было, жители столицы могли слышать отголосок ракетных прилетов по соседним областям.

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