Россия сменила ответственного за войну в Украине и продолжает "тайную мобилизацию" – ISW

Институт изучения войны (ISW) по анализу собранных данных предполагает, что теперь за ведение войны в Украине отвечает российский генерал-полковник Геннадий Жидко, а Россия продолжает "тайную мобилизацию".

Источник: ISW

Детали: Российские войска нанесли массированный ракетный удар по Шевченковскому району Киева 26 июня. Институт предполагает, что он есть ответом на обсуждение западных лидеров помощи Украине во время саммита G7, как и предварительные удары 29 апреля во время визита Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Киев.

ISW заявляет, что Кремль продолжает манипулировать российским законодательством, чтобы проводить "тайную мобилизацию" для продолжения войны в Украине без проведения полной мобилизации.

Государственная дума России объявила о планах рассмотреть 28 июня поправку к закону о военной службе, которая позволит предлагать военные контракты юношам сразу после достижения "совершеннолетия" или окончания средней школы, чтобы таким образом обойти необходимость прохождения военной подготовки призывников.

ISW со ссылкой на собранные данные сообщает, что начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Геннадий Жидко вместо командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова руководит так называемой "спецоперацией" в Украине.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

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Захватчики нанесли ракетный удар по Киеву впервые с 29 апреля, что совпадает с саммитом лидеров G7.

Российский генерал-полковник Геннадий Жидко, вероятно, стал командующим военными операциями в Украине.

Оккупанты продолжали атаку на южные окраины Лисичанска и укрепили контроль над Северодонецком и окрестными населенными пунктами.

Российские войска проводят операции на восток от Бахмута для удержания под контролем трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск.

Также они провели безуспешный наземный штурм к северо-западу от Славянска.

Российские войска активизировали артиллерийские удары по украинским позициям вдоль южного направления.

Оккупационные власти усиливают меры по прекращению деятельности украинских партизан на оккупированных территориях путем усиления мер фильтрации и похищения мирного населения.

К анализу ситуации войны России в Украине Институт прилагает карты ведения боевых действий.

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