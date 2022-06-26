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Беларусь втягивают в войну, в Кремле уже все решили – Зеленский

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 июня 2022, 23:03
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Беларусь втягивают в войну активнее, чем в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, и что в Кремле уже "все решили".

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Отдельно я хочу обратиться сегодня к гражданам Беларуси – к людям и гражданским, и в погонах.

Вас втягивают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы. В Кремле за вас уже все решили. Ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо, вы не должны умирать. И вы в силах не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше".

Детали: Зеленский выразил уверенность, что народ Беларуси поддерживает Украину, а не войну.

"И именно поэтому вас, всех беларусов, российское руководство и хочет втянуть в войну. Хочет посеять ненависть между нами. От простых людей Беларуси сейчас зависит очень многое. Я знаю, что вы можете не участвовать в этой войне. Ваши жизни принадлежат только вам, а не кому-то в Кремле", - подчеркнул президент.

Зеленский обращался к белорусам на русском языке.

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Также на русском он обратился к российским летчикам, диспетчерам, техникам и другим людям, которые обеспечивают запуск ракет по Украине.

"Мы всех вас найдем, каждый из вас будет отвечать за эти удары. И если кто-то думает, что уйдет от ответственности, сказав, что такой был приказ – вы ошибаетесь. Когда ваши ракеты бьют по жилым домам – это военные преступления. Суд – вот что вас всех ожидает. И вы не спрячетесь нигде – ни на берегах Каспийского моря, над которым запускаются ваши ракеты, ни в Беларуси", – подчеркнул президент.

Предыстория:

  • В начале июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предположил, что белорусским войскам, возможно, придется воевать за Западную Украину, чтобы ее "не оттянул Запад". По мнению Лукашенко, Беларусь – это "объект давления" для Запада, в том числе по геополитическим причинам.
  • 16 июня секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что президент Владимир Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего по поводу возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси, на котором поручил провести проверку готовности в четырех областях.
  • Главное управление разведки считает, что ракетным ударом 25 июня Кремль хочет втянуть Беларусь в войну.
  • 26 июня в ГУР заявили, что Россия увеличивает военное присутствие в Беларуси.

Темы: БеларусьвойнаЗеленский
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