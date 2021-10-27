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Зеленский назначил нового главу Херсонщины в обмен на отказ от выборов

Среда, 27 октября 2021, 12:38
Геннадий Лагута, фото из его Facebook

Президент Владимир Зеленский назначил новым главой Херсонской облгосадминистрации Геннадия Лагуту.

Источник: указы №552 и 553 от 26 октября, обнародованные на сайте Офиса президента

Детали: Зеленский уволил Сергея Козыря после его заявления о сложении полномочий и назначил на должность Геннадия Лагуту.

Местные СМИ сообщают, что эту должность Лагуте предоставили в обмен на обещание снять свою кандидатуру с довыборов в Верховную Раду. Лагута зарегистрирован кандидатом в 184 округе от "Партии Игоря Колыхаева "Нам здесь жить" – политсилы мэра Херсона.

В сентябре на эти же довыборы в этом же округе "Слуга народа" выдвинула кандидатом Козыря.

Довыборы назначили из-за того, что Колыхаева избрали мэром Херсона, и он сложил полномочия народного депутата.

По данным общественной организации "Честно", Лагута является соратником мэра Херсона, был избран на местных выборах 2020 года депутатом Херсонского областного совета от партии Колыхаева. В 2015 году баллотировался в Херсонский горсовет от партии "Оппозиционный блок".

Что этому предшествовало:

  • В феврале НАПК вызвало Лагуту объяснить возможные нарушения в финансовой отчетности партии.
  • В марте Сергей Козырь развлекался с руководством области на вечеринке с полуобнаженными танцовщицами. Тогда он объяснил, что так отмечали Международный день театра.
  • Зеленский назначил Козыря главой Херсонской ОГА в декабре 2020 года после того, как предыдущий глава области Юрий Гусев возглавил "Укроборонпром".

Украинская правда
Темы: Херсонская областьЗеленскийвиборы
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