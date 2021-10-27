Зеленский назначил нового главу Херсонщины в обмен на отказ от выборов

Геннадий Лагута, фото из его Facebook

Президент Владимир Зеленский назначил новым главой Херсонской облгосадминистрации Геннадия Лагуту.

Источник: указы №552 и 553 от 26 октября, обнародованные на сайте Офиса президента

Детали: Зеленский уволил Сергея Козыря после его заявления о сложении полномочий и назначил на должность Геннадия Лагуту.

Местные СМИ сообщают, что эту должность Лагуте предоставили в обмен на обещание снять свою кандидатуру с довыборов в Верховную Раду. Лагута зарегистрирован кандидатом в 184 округе от "Партии Игоря Колыхаева "Нам здесь жить" – политсилы мэра Херсона.

В сентябре на эти же довыборы в этом же округе "Слуга народа" выдвинула кандидатом Козыря.

Довыборы назначили из-за того, что Колыхаева избрали мэром Херсона, и он сложил полномочия народного депутата.

По данным общественной организации "Честно", Лагута является соратником мэра Херсона, был избран на местных выборах 2020 года депутатом Херсонского областного совета от партии Колыхаева. В 2015 году баллотировался в Херсонский горсовет от партии "Оппозиционный блок".

Что этому предшествовало: