Дело Шеремета: суд не отпустил Антоненко на лечение, защита говорила о риске COVID-19

Суд отпустил из-под стражи музыканта Андрея Антоненко, обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Музыкант Андрей Антоненко, обвиняемый в убийстве журналиста Павла Шеремета, пожаловался на ухудшение здоровья и попросил отпустить его из-за этого из-под стражи, однако суд отказал.

Источник: заседание Шевченковского райсуда Киева

Детали: У Антоненко болезнь вен. По словам защиты, в июне у мужчины ухудшилось состояние здоровья, но в следственном изоляторе он не получал надлежащей медицинской помощи.

В последнее время у обвиняемого существенно ухудшилось самочувствие. Защита утверждает, что болезнь может привести даже к летальному исходу.

Кроме того, у одного из адвокатов Антоненко обнаружили COVID-19. Также больные этим вирусом есть в изоляторе, где содержат музыканта, например, обвиняемый в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова.

COVID-19, по словам защиты, может быть катализатором ухудшения состояния здоровья.

Суд отказался отпускать музыканта, однако обязал начальника СИЗО и медицинского центра в изоляторе предоставить Антоненко медицинскую помощь.

На заседании 17 декабря суд также начал приобщать к делу доказательства. В частности, были приобщены документы от стороны обвинения.

Что предшествовало: 10 декабря суд по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета продолжил меры пресечения всем трем обвиняемым: Андрея Антоненко оставили под стражей, Юлию Кузьменко – под круглосуточным домашним арестом, Яну Дугарь – под залогом.

Предыстория:

Журналист "Украинской правды" и "Радио Вести" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

Следствие заявляло, что Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко.

25 августа суд взялся за дело Шеремета и назначил рассмотрение с присяжными.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Они имеют поддержку сторонников.

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