Украинские военные начали овладевать HIMARS – журналист
Украинские военные начали обучение на современных многофункциональных американских комплексах HIMARS.
Источник: американский журналист, освещающий новости Пентагона, Мэтт Сейлор в Twitter
Прямая речь: "По словам высокопоставленного чиновника по обороне, украинские военные приступили к обучению на HIMARS, которые присылают США.
Американские тренеры работают с украинцами в неизвестном месте вне страны. Ожидается, что первый этап обучения будет продолжаться около 3 недель".
Справка: Himars (High-Mobility Artillery Rocket System) является современным многофункциональным комплексом на колесном шасси. Армия США использовала их во время военной кампании в Ираке 2003 года и войны в Персидском заливе.
Дальность поражения этого комплекса достигает до 300 километров.
Предыстория:
- Вчера 1 июня администрация президента США одобрила предоставление одиннадцатого пакета вооруженной помощи Украине на сумму 700 миллионов долларов. На сайте Белого дома обнародовали заявление Байдена, в котором он подтвердил предоставление Украине установок HIMARS.
- 30 мая президент Байден заявил, что США не будут давать Украине оружие, способное поражать цели на территории России.
- По данным американских журналистов, чиновники США достигли негласных политических договоренностей с представителями украинского военно-политического руководства, что Украина не будет использовать эти комплексы для ведения наступательных действий на территории России и ударов по целям на территории РФ.
- Американские СМИ со своих источников узнали, что США предоставят Украине только те боеприпасы к этим комплексам, которые совместимы с их использованием в качестве реактивных систем залпового огня (дальностью поражения до 80 км), однако исключают возможность их функционального использования в качестве оперативно-тактических комплексов для нанесения ударов в стратегическом тылу противника (дальностью поражения до 300 км).