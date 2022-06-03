Украинские военные начали овладевать HIMARS – журналист

Украинские военные начали обучение на современных многофункциональных американских комплексах HIMARS.

Источник: американский журналист, освещающий новости Пентагона, Мэтт Сейлор в Twitter

Прямая речь: "По словам высокопоставленного чиновника по обороне, украинские военные приступили к обучению на HIMARS, которые присылают США.

Американские тренеры работают с украинцами в неизвестном месте вне страны. Ожидается, что первый этап обучения будет продолжаться около 3 недель".

Справка: Himars (High-Mobility Artillery Rocket System) является современным многофункциональным комплексом на колесном шасси. Армия США использовала их во время военной кампании в Ираке 2003 года и войны в Персидском заливе.

Дальность поражения этого комплекса достигает до 300 километров.

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