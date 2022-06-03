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Украинские военные начали овладевать HIMARS – журналист

Мазуренко Алена Пятница, 3 июня 2022, 11:09
HIMARS. ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ: САЙТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ LOCKHEED-MARTIN

Украинские военные начали обучение на современных многофункциональных американских комплексах HIMARS.

Источник: американский журналист, освещающий новости Пентагона, Мэтт Сейлор в Twitter

Прямая речь: "По словам высокопоставленного чиновника по обороне, украинские военные приступили к обучению на HIMARS, которые присылают США.

Американские тренеры работают с украинцами в неизвестном месте вне страны. Ожидается, что первый этап обучения будет продолжаться около 3 недель".

Справка: Himars (High-Mobility Artillery Rocket System) является современным многофункциональным комплексом на колесном шасси. Армия США использовала их во время военной кампании в Ираке 2003 года и войны в Персидском заливе.

Дальность поражения этого комплекса достигает до 300 километров.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Вчера 1 июня администрация президента США одобрила предоставление одиннадцатого пакета вооруженной помощи Украине на сумму 700 миллионов долларов. На сайте Белого дома обнародовали заявление Байдена, в котором он подтвердил предоставление Украине установок HIMARS.
  • 30 мая президент Байден заявил, что США не будут давать Украине оружие, способное поражать цели на территории России.
  • По данным американских журналистов, чиновники США достигли негласных политических договоренностей с представителями украинского военно-политического руководства, что Украина не будет использовать эти комплексы для ведения наступательных действий на территории России и ударов по целям на территории РФ.
  • Американские СМИ со своих источников узнали, что США предоставят Украине только те боеприпасы к этим комплексам, которые совместимы с их использованием в качестве реактивных систем залпового огня (дальностью поражения до 80 км), однако исключают возможность их функционального использования в качестве оперативно-тактических комплексов для нанесения ударов в стратегическом тылу противника (дальностью поражения до 300 км).

Темы: СШАоружиеРосcиявойна
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