Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинские военные начали овладевать HIMARS – журналист

Алена МазуренкоПятница, 3 июня 2022, 11:09
Украинские военные начали овладевать HIMARS – журналист
HIMARS. ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ: САЙТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ LOCKHEED-MARTIN

Украинские военные начали обучение на современных многофункциональных американских комплексах HIMARS.

Источник: американский журналист, освещающий новости Пентагона, Мэтт Сейлор в Twitter

Прямая речь: "По словам высокопоставленного чиновника по обороне, украинские военные приступили к обучению на HIMARS, которые присылают США.

Реклама:

Американские тренеры работают с украинцами в неизвестном месте вне страны. Ожидается, что первый этап обучения будет продолжаться около 3 недель".

Справка: Himars (High-Mobility Artillery Rocket System) является современным многофункциональным комплексом на колесном шасси. Армия США использовала их во время военной кампании в Ираке 2003 года и войны в Персидском заливе.

Дальность поражения этого комплекса достигает до 300 километров.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Вчера 1 июня администрация президента США одобрила предоставление одиннадцатого пакета вооруженной помощи Украине на сумму 700 миллионов долларов. На сайте Белого дома обнародовали заявление Байдена, в котором он подтвердил предоставление Украине установок HIMARS.
  • 30 мая президент Байден заявил, что США не будут давать Украине оружие, способное поражать цели на территории России.
  • По данным американских журналистов, чиновники США достигли негласных политических договоренностей с представителями украинского военно-политического руководства, что Украина не будет использовать эти комплексы для ведения наступательных действий на территории России и ударов по целям на территории РФ.
  • Американские СМИ со своих источников узнали, что США предоставят Украине только те боеприпасы к этим комплексам, которые совместимы с их использованием в качестве реактивных систем залпового огня (дальностью поражения до 80 км), однако исключают возможность их функционального использования в качестве оперативно-тактических комплексов для нанесения ударов в стратегическом тылу противника (дальностью поражения до 300 км).

Темы: СШАоружиеРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
США
Трамп обещает "посадить" политических оппонентов, если снова станет президентом
США заморозили активы первых индийских алмазных компаний за сотрудничество с российской "Алросой"
Порты США помогут восстановить морскую инфраструктуру Украины
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: