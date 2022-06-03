Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Спортсмены из РФ и Беларуси хотели попасть на международные соревнования через сборную Казахстана

"Украинская правда"Пятница, 3 июня 2022, 11:19
Спортсмены из РФ и Беларуси хотели попасть на международные соревнования через сборную Казахстана
Фото IGORN с сайта Pixabay

После запрета выступать на международных соревнованиях, российские и белорусские спортсмены устно обращались в спортивные организации Казахстана с просьбой принять их в сборную этой страны.

Источник: "Интерфакс", Министерство культуры и спорта Казахстана

Детали: В ведомстве сообщили, что письменных заявлений от спортсменов из России и Беларуси об изменении гражданства и выступлении за сборную Казахстана не поступало. Однако были устные просьбы, которые нельзя рассматривать в качестве "официальных".

Реклама:

При этом в министерстве подчеркнули, что "вопрос о зачислении в состав сборной Казахстана спортсменов из вышеназванных стран министерством культуры и спорта не рассматривается".

Что предшествовало: На сегодняшний день спортсмены России и Беларуси отстранены от многих международных соревнований. К этому привела агрессия России против Украины, а также поддержка атлетами из этих стран военного вторжения на территорию соседнего государства.

В частности, все российские и белорусские национальные сборные и клубы были отстранены от хоккейных и футбольных соревнований. Также Международный союз конькобежцев решил отстранить фигуристов, представляющих Россию и Беларусь. Кроме того, Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований.

ВИДЕО ДНЯ

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах ранее предупредил, что МОК следит за высказываниями и действиями российских спортсменов и спортивных функционеров. Если они поддерживают вторжение в Украину, им грозит наказание.

Темы: РосcияБеларусьспортКазахстан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Росcия
Россиян и Белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
В России упал вертолет ФСБ: экипаж погиб
Ватикан пытается "отбелить" слова Папы о "великой России"
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: