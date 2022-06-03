Спортсмены из РФ и Беларуси хотели попасть на международные соревнования через сборную Казахстана

После запрета выступать на международных соревнованиях, российские и белорусские спортсмены устно обращались в спортивные организации Казахстана с просьбой принять их в сборную этой страны.

Источник: "Интерфакс", Министерство культуры и спорта Казахстана

Детали: В ведомстве сообщили, что письменных заявлений от спортсменов из России и Беларуси об изменении гражданства и выступлении за сборную Казахстана не поступало. Однако были устные просьбы, которые нельзя рассматривать в качестве "официальных".

При этом в министерстве подчеркнули, что "вопрос о зачислении в состав сборной Казахстана спортсменов из вышеназванных стран министерством культуры и спорта не рассматривается".

Что предшествовало: На сегодняшний день спортсмены России и Беларуси отстранены от многих международных соревнований. К этому привела агрессия России против Украины, а также поддержка атлетами из этих стран военного вторжения на территорию соседнего государства.

В частности, все российские и белорусские национальные сборные и клубы были отстранены от хоккейных и футбольных соревнований. Также Международный союз конькобежцев решил отстранить фигуристов, представляющих Россию и Беларусь. Кроме того, Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах ранее предупредил, что МОК следит за высказываниями и действиями российских спортсменов и спортивных функционеров. Если они поддерживают вторжение в Украину, им грозит наказание.