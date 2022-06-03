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Швейцария не разрешила Дании и Германии поставить Украине БТР и боеприпасы к "Gepard"

"Европейская правда"Пятница, 3 июня 2022, 23:24

Правительство Швейцарии не разрешило Германии и Дании передать Украине бронетранспортеры и боеприпасы швейцарского производства.

Об этом говорится в заявлении правительства, пишет "Европейская правда"

Запрос Германии касался 12 400 единиц 35-мм боеприпасов производства Швейцарии для самоходных зенитных установок "Gepard" и БТР Piranha III, которые изначально были закуплены Данией и хранились в Германии после их вывода из эксплуатации.

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Запрос Дании касался 22 бронетранспортеров Piranha III швейцарского производства.

"В соответствии с Законом о военной технике запросы на экспорт военной техники не могут быть удовлетворены, если страна-получатель участвует в международном вооруженном конфликте. Россия и Украина вовлечены в такой конфликт", - говорится в заявлении.

О том, что швейцарское правительство отказало Дании СМИ сообщали ранее на этой неделе, но официального подтверждения не было.

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Напомним, Швейцария разрешила Германии свободно распоряжаться танками Leopard 2, ранее проданными вспять оборонной группе Rheinmetall.

Темы: ШвейцарияДанияГермания
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