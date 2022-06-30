Президент Индонезии заявил, что передал послание от Зеленского Путину

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что передал лидеру РФ Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: брифинг Путина и Видодо по итогам встречи, прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами".

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Детали: При этом Видодо не уточнил, о чем идет речь в послании.

Также он не сообщал детали о своем послании Зеленскому, которое передал 29 июня.

Обновлено: Позже в Офисе президента Украины рассказали, что если бы Зеленский хотел что-то передать Путину, то сделал бы это публично в своем ежедневном обращении.

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Что предшествовало: 29 июня президент Индонезии приезжал в Украину. Видодо побывал в разбомбленном российскими оккупантами Ирпене.

Президент Индонезии сообщил, что имеет соответствующее послание Зеленскому и очень скоро проведет встречу с президентом России.

Он лично пригласил Зеленского на саммит двадцатки в ноябре. В ответ Зеленский отметил, что его участие будет зависеть от ситуации безопасности в Украине и от состава участников G20.

Напомним: