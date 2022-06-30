Президент Индонезии заявил, что передал послание от Зеленского Путину
Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что передал лидеру РФ Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского.
Источник: брифинг Путина и Видодо по итогам встречи, прокремлевское издание "РИА Новости"
Прямая речь: "Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами".
Детали: При этом Видодо не уточнил, о чем идет речь в послании.
Также он не сообщал детали о своем послании Зеленскому, которое передал 29 июня.
Обновлено: Позже в Офисе президента Украины рассказали, что если бы Зеленский хотел что-то передать Путину, то сделал бы это публично в своем ежедневном обращении.
Что предшествовало: 29 июня президент Индонезии приезжал в Украину. Видодо побывал в разбомбленном российскими оккупантами Ирпене.
Президент Индонезии сообщил, что имеет соответствующее послание Зеленскому и очень скоро проведет встречу с президентом России.
Он лично пригласил Зеленского на саммит двадцатки в ноябре. В ответ Зеленский отметил, что его участие будет зависеть от ситуации безопасности в Украине и от состава участников G20.
Напомним:
- Индонезия в ноябре 2022 года будет принимать саммит "Группы 20" (G20) на острове Бали.
- После полномасштабного вторжения России в Украину Джоко Видодо не отменил приглашение на саммит президенту РФ Владимиру Путину, но пригласил на встречу G20 президента Украины Владимира Зеленского. Путин намерен принять участие в саммите.
- Из-за возможного присутствия президента России состав участников встречи под вопросом.