Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Индонезии заявил, что передал послание от Зеленского Путину

Мазуренко Алена Четверг, 30 июня 2022, 18:18
Видодо и Зеленский, фото: ОП

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что передал лидеру РФ Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: брифинг Путина и Видодо по итогам встречи, прокремлевское издание "РИА Новости

Прямая речь: "Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами".

Детали: При этом Видодо не уточнил, о чем идет речь в послании.

Также он не сообщал детали о своем послании Зеленскому, которое передал 29 июня.

Обновлено: Позже в Офисе президента Украины рассказали, что если бы Зеленский хотел что-то передать Путину, то сделал бы это публично в своем ежедневном обращении.

Что предшествовало: 29 июня президент Индонезии приезжал в Украину. Видодо побывал в разбомбленном российскими оккупантами Ирпене.

ВИДЕО ДНЯ

Президент Индонезии сообщил, что имеет соответствующее послание Зеленскому и очень скоро проведет встречу с президентом России.

Он лично пригласил Зеленского на саммит двадцатки в ноябре. В ответ Зеленский отметил, что его участие будет зависеть от ситуации безопасности в Украине и от состава участников G20.

Напомним: 

  • Индонезия в ноябре 2022 года будет принимать саммит "Группы 20" (G20) на острове Бали.
  • После полномасштабного вторжения России в Украину Джоко Видодо не отменил приглашение на саммит президенту РФ Владимиру Путину, но пригласил на встречу G20 президента Украины Владимира Зеленского. Путин намерен принять участие в саммите.
  • Из-за возможного присутствия президента России состав участников встречи под вопросом.

Темы: ИндонезияЗеленскийПутинвойна
Главное сегодня

фото, обновлено от 6:40Обстрел Одесской области: количество жертв возросло до 18

800 американских компаний хотят производить оружие для Украины – CNN

Освобождение Змеиного значительно меняет ситуацию в Черном море – Зеленский

ОП о "послании Путину": если бы Зеленский хотел обратиться к нему, то сделал бы это публично

ВСУ отразили штурмы РФ на трех направлениях, но на Лисичанском проблемы – сводка Генштаба

обновленоПрезидент Индонезии заявил, что передал послание от Зеленского Путину

Все новости...
Индонезия
ОП о "послании Путину": если бы Зеленский хотел обратиться к нему, то сделал бы это публично
Зеленский ответил, от чего зависит участие Украины в саммите G-20
Президент Индонезии едет в Киев
Последние новости
09:40
Кулеба поговорил с польским коллегой из-за заявлений посла Украины в Германии о Бандере
09:32
Почему Международный уголовный суд жизненно важен для Украины и мира – Венедиктова
09:28
Чехия вынесла Украину в приоритеты своего председательства в Совете ЕС
09:26
Чехия собирается присоединиться к обучению украинских военных
09:19
Регионы: россияне ночью ракетами обстреляли Харьков и Николаевщину
08:59
До 24 февраля фотографировал балерин: как художник стал бойцом Нацгвардии
08:42
Оккупанты воруют оборудование из шахты на Луганщине – ОВА
08:31
фото По Белгород-Днестровскому району россияне ударили 3 ракетами Х-22 – ОК "Юг"
08:30
фото, обновлено от 6:40Обстрел Одесской области: количество жертв возросло до 18
08:00
У НАТО нет списка вооружений, которые нельзя было бы поставлять в Украину – Столтенберг
Все новости...