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Флаг Украины, развевающийся над "Азовсталью", передали в музей

Роман ПетренкоСуббота, 4 июня 2022, 10:52
Флаг Украины, развевающийся над Азовсталью, передали в музей
фото гур

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов с защитниками Мариуполя передали в экспозицию "Украина - распятие" Государственный Флаг Украины, развевающийся над "Азовсталью".

Источник: ГУР

Детали: Флаг будет храниться в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

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Флаг, развевающийся над "Азовсталью", вывезли из сталеварни вместе с ранеными воинами.

На мероприятии были и жены защитников Города-героя – тех, кто до сих пор в плену.

 

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • ГУР опубликовало видео, как украинские защитники вертолетами доставляли оружие и боеприпасы бойцам на "Азовсталь".
  • Начальник Главного управления разведки Министерства обороны генерал-майор Кирилл Буданов рассказал, что всего к защитникам Мариуполя в "Азовсталь" летало 16 военных вертолетов Ми-8 с помощью, а однажды с 72 бойцами полка "Азов" на борту.
  • Впервые об операции доставки боеприпасов, провианта и медикаментов вертолетами в "Азовстали" рассказал "Украинской правде" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. В тот момент, защитники Мариуполя еще находились в осаде российских войск на территории меткомбината "Азовсталь".
  • Президент Владимир Зеленский, уже после эвакуации украинских военных из "Азовстали", в интервью ведущим "Единого телемарафона" рассказал, что во время таких операций вертолетами не вернулось домой 90% летчиков.
  • В интервью "Украинской правде" основатель и первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий рассказал, что последние две попытки доставки вертолетами необходимых припасов для защитников Мариуполя были неудачными. Он также рассказал, что у этих операций нет подобных прецедентов в мировой истории и добавил, что в ходе одного такого вылета прилетело 5 медиков из Днепра, в том числе хирург и анестезиолог.

Темы: АзовМариупольвойнаРосcия
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