Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Флаг Украины, развевающийся над "Азовсталью", передали в музей

Роман ПетренкоСуббота, 4 июня 2022, 10:52
фото гур

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов с защитниками Мариуполя передали в экспозицию "Украина - распятие" Государственный Флаг Украины, развевающийся над "Азовсталью".

Источник: ГУР

Детали: Флаг будет храниться в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

Флаг, развевающийся над "Азовсталью", вывезли из сталеварни вместе с ранеными воинами.

На мероприятии были и жены защитников Города-героя – тех, кто до сих пор в плену.

 

Напомним:

  • ГУР опубликовало видео, как украинские защитники вертолетами доставляли оружие и боеприпасы бойцам на "Азовсталь".
  • Начальник Главного управления разведки Министерства обороны генерал-майор Кирилл Буданов рассказал, что всего к защитникам Мариуполя в "Азовсталь" летало 16 военных вертолетов Ми-8 с помощью, а однажды с 72 бойцами полка "Азов" на борту.
  • Впервые об операции доставки боеприпасов, провианта и медикаментов вертолетами в "Азовстали" рассказал "Украинской правде" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. В тот момент, защитники Мариуполя еще находились в осаде российских войск на территории меткомбината "Азовсталь".
  • Президент Владимир Зеленский, уже после эвакуации украинских военных из "Азовстали", в интервью ведущим "Единого телемарафона" рассказал, что во время таких операций вертолетами не вернулось домой 90% летчиков.
  • В интервью "Украинской правде" основатель и первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий рассказал, что последние две попытки доставки вертолетами необходимых припасов для защитников Мариуполя были неудачными. Он также рассказал, что у этих операций нет подобных прецедентов в мировой истории и добавил, что в ходе одного такого вылета прилетело 5 медиков из Днепра, в том числе хирург и анестезиолог.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: АзовМариупольвойнаРосcия
Главное сегодня

Спикер парламента Венгрии заявил о "психических проблемах" Зеленского

Министр обороны сделал прогноз, когда закончится война

Россияне запустили ракеты из комплексов "Точка-У" по четырем городам на Донбассе - Генштаб ВСУ

Нардеп Безуглая рассказала, что делает в зоне боевых действий

От коронавируса умер россиянин, обвиненный в отравлении Литвиненко в Лондоне

видеоУдар по Святогорской лавре: Зеленский ждет реакции ООН и ЮНЕСКО

Все новости...
Азов
С пленными "азовцами" коммуницируют разведчики – Монастырский
Защитнику Мариуполя "Оресту" присудили награду польской премии за фото из "Азовстали"
"Уникальная операция": разведчики показали, как доставляли оружие на Азовсталь
Последние новости
23:07
ПВО Украины "приземлила" 9 российских целей, среди них истребитель
22:43
Резников предлагает ЕС создать трастовый фонд для Украины
22:42
Вышиванку Зеленского продали на аукционе за 100 тысяч долларов
22:22
На востоке ВСУ уничтожили почти полсотни единиц техники РФ, сбили вертолет
21:44
Глава Пентагона подтвердил следующую встречу формата "Рамштайн" по оружию для Украины
21:40
Спикер парламента Венгрии заявил о "психических проблемах" Зеленского
21:10
Харьковщина: россияне выпустили 4 ракеты по гражданскому аэродрому
20:56
Папа Римский: Очень хочу приехать в Украину, но боюсь навредить
20:54
фотоЗалужный о гаубицах от Норвегии, которые уже на передовой: Сделаны для людей
20:44
фотоПосол США посетила разрушенную войной Бородянку
Все новости...