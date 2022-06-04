Флаг Украины, развевающийся над "Азовсталью", передали в музей

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов с защитниками Мариуполя передали в экспозицию "Украина - распятие" Государственный Флаг Украины, развевающийся над "Азовсталью".

Источник: ГУР

Детали: Флаг будет храниться в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

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Флаг, развевающийся над "Азовсталью", вывезли из сталеварни вместе с ранеными воинами.

На мероприятии были и жены защитников Города-героя – тех, кто до сих пор в плену.

Напомним:

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