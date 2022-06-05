Северодонецк не имеет большого стратегического значения, важнее Лисичанск – Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай считает, что украинские военные могут полностью освободить Северодонецк, но стратегически он не так важен, как Лисичанск.

Источник: Гайдай в интервью Суспільному

Прямая речь: "Здесь военное командование должно принимать решения, потому что выбить россиян из Северодонецка возможно. Эта задача нам по силам. Единственное – а какой будет следующий шаг? Они уйдут и из тяжелой артиллерии с авиацией уничтожат все.

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В стратегическом плане город Северодонецк не имеет огромного значения. В этом отношении имеет значение Лисичанск, расположенный выше и выгоднее, то есть господствующие высоты.

Но в политическом плане Северодонецк – это областной центр. Его отражение поднимет наш моральный дух достаточно мощно, а россиян — деморализует после того, как они заявляли, что полностью его контролируют".

Детали: По словам Гайдая, российский генерал Александр Дворников, якобы руководящий войсками РФ в Украине, "получил указание либо захватить Северодонецк, либо перерезать трассу Лисичанск-Бахмут до 10 июня".

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Глава ОВА отметил, что в последние дни ВСУ удалось "подвинуть россиян в Северодонецке", и город теперь разделен примерно пополам, но и количество обстрелов возросло.

"Они (русские – ред.) уничтожают всю территорию, которая контролируется украинцами. Полностью", – констатировал Гайдай.

В то же время, он не подтвердил информацию о вывозе россиянами жителей Северодонецка на оккупированную территорию, о чем в субботу заявлял руководитель ВГА Северодонецка Александр Стрюк.

"Нет пока информации, что кого-то вывозили, потому что сейчас идет активная фаза боевых действий, невозможно с кем-то пообщаться и получить информацию", – сказал Гайдай.

Он сообщил также, что в ночь на воскресенье оккупанты полностью разрушили гуманитарный центр в Лисичанске, туда было более 30 "прилетов".

Что предшествовало: Ранее в воскресенье Гайдай сообщил, что Вооруженные силы контролируют ровно половину Северодонецка.

В субботу руководитель ВГА Северодонецка Александр Стрюк заявил, что украинские военные принимают меры для возвращения Северодонецка под полный контроль Украины и уверены, что "все удастся".