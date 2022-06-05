"Энергоатом" показал пролет российской ракеты над АЭС

НАЭК "Энергоатом" обнародовал видео пролета российской ракеты "Калибр" над Южноукраинской АЭС Николаевской области в воскресенье утром.

Источник: "Энергоатом"

Дословно: "Видео с камер наблюдения Южноукраинской АЭС, зафиксировавших пролет российской ракеты над станцией сегодня в 5:30 утра.

Вероятно, это одна из ракет, попавших сегодня утром по Киеву".

Что предшествовало: Около 6 утра 5 июня на Левом берегу Киева раздалось 5 взрывов, столичный глава Виталий Кличко сообщил о ракетных ударах по объектам инфраструктуры в Дарницком и Днепровском районах города.

По предварительным данным, российские войска осуществили пуски ракет с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря. Одна ракета была уничтожена.

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"Энергоатом" заявлял, что российская ракета "Калибр", которую запустили по Киеву, пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС в Николаевской области.

В "Укрзализныце" подтвердили, что войска РФ в воскресенье ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу, но никаких "танков", о которых говорит российская пропаганда, там нет.