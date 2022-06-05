На Донбассе ВСУ за неделю отбили полсотни атак и уничтожили 18 танков

На Донецком и Луганском направлениях украинские военные в воскресенье отразили 7 атак и уничтожили 20 единиц техники врага, в результате вражеских обстрелов погибли 7 гражданских.

Источник: группировка Объединенных сил, оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: "Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 41 гражданский объект, из них: 33 жилых дома, больницу, водопровод, комбикормовый завод, машиностроительный завод, сельскохозяйственное предприятие.

В результате этих обстрелов погибли 7 гражданских лиц. Данные о погибших и раненых уточняются".

Детали: Бойцы группировки отразили 7 атак врага, на двух локациях продолжаются бои.

За уходящие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 4 танка; 3 артиллерийские системы; 8 боевых бронированных машин; 3 единицы автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили боевой вертолет Ка-52 и беспилотник.

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Всего за уходящую неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 56 вражеских атак. Уничтожили 18 танков, 34 артиллерийские системы, 48 единиц боевой бронированной техники, 3 специальных бронированных автомобиля и 44 единицы автомобильной техники.

Подразделениями ПВО сбиты два вражеских многоцелевых вертолета К-52, две крылатые ракеты и 16 беспилотных летательных аппаратов оккупанта.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в воскресенье уничтожены: личный состав оккупантов - 43, вертолетов - 1, АТТ - 2.