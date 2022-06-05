На Донбасі ЗСУ за тиждень відбили пів сотні атак і знищили 18 танків

На Донецькому і Луганському напрямках українські військові у неділю відбили 7 атак і знищили 20 одиниць техніки ворога, внаслідок ворожих обстрілів загинуло 7 цивільних.

Джерело: угруповання Об'єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "Окупанти обстріляли більше 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 41 цивільний об’єкт, з них: 33 житлові будинки, лікарню, водогін, комбікормовий завод, машинобудівний завод, сільськогосподарське підприємство.

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В результаті цих обстрілів загинуло 7 цивільних осіб. Дані про загиблих і поранених уточнюються".

Деталі: Бійці угруповання відбили 7 атак ворога, на двох локаціях тривають бої.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 4 танка; 3 артилерійські системи; 8 бойових броньованих машин; 3 одиниці автомобільної техніки.

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Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили бойовий гелікоптер Ка-52 та безпілотник.

Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 56 ворожих атак. Знищили 18 танків, 34 артилерійські системи, 48 одиниць бойової броньованої техніки, 3 спеціальні броньовані автомобілі та 44 одиниці автомобільної техніки. Підрозділами ППО збито два ворожі багатоцільові гелікоптери К-52, дві крилаті ракети та 16 безпілотних літальних апаратів окупанта.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" у неділю знищено: особового складу окупантів – 43, вертольотів – 1, АТТ – 2.