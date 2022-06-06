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Глава Курской области РФ заявил об обстреле приграничного поселка

Елена РощинаПонедельник, 6 июня 2022, 07:32
Глава Курской области РФ заявил об обстреле приграничного поселка
Теткино на карте

Губернатор Курской области Российской Федерации Роман Старовойт утверждает, что утром 6 июня был обстрелян поселок Тёткино, который находится близко к границе с Украиной. 

Источник: Роман Старовойт в Telegram

Прямая речь: "Сегодня рано утром был вновь обстрелян поселок Тёткино в Глушковском районе. Удары наносились по мосту и местным предприятиям. Информация о повреждениях и возможных пострадавших уточняется".

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Этому предшествовало: Руководители Курской и Белгородской областей РФ не раз заявляли об обстрелах "со стороны Украины", на которую напала Россия.

В частности, Роман Старовойт 17 мая заявлял об обстреле пограничного села Алексеевка, 19 мая – сел Алексеевка и Теткино (в последнем пострадал спиртзавод), 21 мая – по Попово-Лежачи (там якобы целились в местную машинно-тракторную станцию).

Темы: Росcиявойна
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