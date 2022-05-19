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Губернатор Курской области РФ заявил о воздушной атаке на спиртзавод

Ольга ГлущенкоЧетверг, 19 мая 2022, 07:45
Губернатор Курской области РФ заявил о воздушной атаке на спиртзавод
фото: Telegram Старовойта

Губернатор Курской области России Роман Старовойт заявил об "атаке врага" на спиртзавод в населенном пункте Теткино.

Источник: Старовойт в Telegram

Прямая речь: "Очередная атака врага на Тёткино, которая произошла на рассвете, к сожалению, закончилась трагедией.

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На данный момент известно, как минимум, об одном погибшем среди гражданского населения.

По предварительным данным, это водитель фуры, который привёз сырье на спиртзавод.

Противник нанёс несколько ударов по этому объекту. Есть также раненые. Им оказывается первая помощь.

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Сейчас в посёлке ликвидируют возгорания. Пострадало несколько домов.

Сообщают также о неразорвавшихся снарядах".

Что было ранее: Старовойт заявил в среду вечером, что "противник" обстрелял село Алексеевка уже в третий раз, а также село Теткино.

Кроме того, 17 мая Старовойт заявил, что приграничное село Алексеевка было обстреляно из "крупнокалиберного оружия".

Также об обстрелах со стороны Украины периодически заявляют в Белгородской области. Так, 18 мая в селе Солохи Белгородской области после взрывов очевидцы якобы обнаружили минометные снаряды. 17 мая власти Белгородской области сообщали об обстреле села Безымянное вблизи границы с Украиной. 15 мая россияне сообщали об обстреле села Середа в Белгородской области якобы со стороны украинской границы.

Глава фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме РФ Сергей Миронов призвал российское военное руководство нанести ракетные удары по штабам и правительственным зданиям Украины за обстрелы российских сел на границе с Украиной.

При этом российские войска продолжают обстреливать украинские населенные пункты в Черниговской и Сумской областях.

Темы: Росcиявойна
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