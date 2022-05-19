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В Курской области РФ снова заявили об обстреле и "ответном огне"

Катерина ТищенкоЧетверг, 19 мая 2022, 00:00
Роман Старовойт, фото с Telegram

Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявил, что "противник" обстрелял село Алексеевка уже в третий раз, а также село Теткино.

Источник: Старовойт в Telegram

Дословно: "На границе в Глушковском районе снова неспокойно, противник обстрелял Тёткино и уже в третий раз Алексеевку. Наши бойцы отбили атаку. Пострадавших нет".

Детали: Ранее в среду Старовойт заявил, что "в очередной раз под минометный обстрел попало село Алексеевка Глушковского района".

Он считает, что "противник" целился по вышке сотовой связи, которую недавно отремонтировали.

Губернатор сообщил, что российские пограничники в военные открывали "ответный огонь". Ущерба и пострадавших нет.

Что предшествовало: 17 мая Старовойт заявил, что приграничное село Алексеевка было обстреляно из "крупнокалиберного оружия".

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Также об обстрелах со стороны Украины периодически заявляют в Белгородской области. Так, 18 мая в селе Солохи Белгородской области после взрывов очевидцы якобы обнаружили минометные снаряды. 17 мая власти Белгородской области сообщали об обстреле села Безымянное вблизи границы с Украиной. 15 мая россияне сообщали об обстреле села Середа в Белгородской области якобы со стороны украинской границы.

Глава фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме РФ Сергей Миронов призвал российское военное руководство нанести ракетные удары по штабам и правительственным зданиям Украины за обстрелы российских сел на границе с Украиной.

При этом российские войска продолжают обстреливать украинские населенные пункты в Черниговской и Сумской областях.

Темы: Росcиявойна
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