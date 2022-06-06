Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донбассе ВСУ отбили 10 атак и уничтожили технику оккупантов

Катерина ТищенкоПонедельник, 6 июня 2022, 21:50
разбитая техника оккупантов, фото Генштаба ВСУ

На Донецком и Луганском направлениях украинские военные в понедельник отразили 10 атак и уничтожили 11 единиц техники оккупантов.

Источник: группировка Объединенных сил, оперативно-тактическая группировка "Восток"

Детали: Бойцы группировки Объединенных сил в понедельник отразили 10 атак врага, на двух локациях еще продолжаются бои.

За уходящие сутки военнослужащие группировки уничтожили: 1 танк; 3 артиллерийские системы; 2 боевые бронированные машины; 1 автомобиль; 2 склада с боеприпасами.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" 6 июня уничтожены: личный состав врага – 48, минометов – 2, АТТ – 3.

В течение дня оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 48 гражданских объектов, из них: 42 жилых дома, лицей, горно-индустриальный колледж, птицефабрику, здание департамента гражданской защиты, помещение семейно-спортивного клуба. В результате этих обстрелов погибли 2 гражданских, 12 получили ранения.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ДонбассОбъединенные силы на Донбассевойна
Главное сегодня

Невзоров еще не получил гражданство Украины – Данилов

Украинская авиация нанесла удары на Херсонщине и Николаевщине – сводка Генштаба

Накануне вторжения России в Украину Байден рассекретил данные разведки – CNN

За вечер враг нанес около 40 ударов по Сумщине

Джонсон остается премьером Британии

В Мелитопольском районе оккупанты покинули почти все блок-посты – мэр

Все новости...
Донбасс
Данилов о Северодонецке: Временная потеря территорий – не трагедия
На Донбассе ВСУ за неделю отбили полсотни атак и уничтожили 18 танков
Украинские защитники показали, как уничтожили российские укрепления и технику в Северодонецке
Последние новости
10:22
Ударная авиация отработала по наземным целям, ПВО уничтожила 2 беспилотника РФ
10:06
Глава МИД Латвии: Не стоит слишком волноваться из-за эмоционального благополучия агрессора
09:59
Минимум 263 ребенка погибли в результате войны России против Украины
09:57
IKEA выходит из банковского бизнеса в России – СМИ
09:46
Качиньский вскоре покинет пост вице-премьера Польши
09:44
Оккупанты ударили по Баштанке на Николаевщине: 2 человека погибли
09:20
Сутки в областях: оккупанты обстреливали восток и юг Украины, бои в Луганской области, есть погибшие
09:11
Япония добавила в санкционный список два крупных российских банка и один белорусский
08:58
Невзоров еще не получил гражданство Украины – Данилов
08:53
Наступление России на попаснянском направлении застопорилось – разведка Британии
Все новости...