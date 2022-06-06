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На Донбассе ВСУ отбили 10 атак и уничтожили технику оккупантов

Катерина ТищенкоПонедельник, 6 июня 2022, 21:50
На Донбассе ВСУ отбили 10 атак и уничтожили технику оккупантов
разбитая техника оккупантов, фото Генштаба ВСУ

На Донецком и Луганском направлениях украинские военные в понедельник отразили 10 атак и уничтожили 11 единиц техники оккупантов.

Источник: группировка Объединенных сил, оперативно-тактическая группировка "Восток"

Детали: Бойцы группировки Объединенных сил в понедельник отразили 10 атак врага, на двух локациях еще продолжаются бои.

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За уходящие сутки военнослужащие группировки уничтожили: 1 танк; 3 артиллерийские системы; 2 боевые бронированные машины; 1 автомобиль; 2 склада с боеприпасами.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" 6 июня уничтожены: личный состав врага – 48, минометов – 2, АТТ – 3.

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В течение дня оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 48 гражданских объектов, из них: 42 жилых дома, лицей, горно-индустриальный колледж, птицефабрику, здание департамента гражданской защиты, помещение семейно-спортивного клуба. В результате этих обстрелов погибли 2 гражданских, 12 получили ранения.

Темы: ДонбассОбъединенные силы на Донбассевойна
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