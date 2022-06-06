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На Донбасі ЗСУ відбили 10 атак і знищили техніку окупантів

Катерина ТищенкоПонеділок, 6 червня 2022, 21:50
розбита техніка окупантів, фото Генштабу ЗСУ

На Донецькому і Луганському напрямках українські військові в понеділок відбили 10 атак і знищили 11 одиниць техніки окупантів.

Джерело: угруповання Об'єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Деталі: Бійці угруповання Об’єднаних сил у понеділок відбили 10 атак ворога, на двох локаціях ще тривають бої.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання знищили: 1 танк; 3 артилерійські системи; 2 бойові броньовані машини; 1 автомобіль; 2 склади з боєприпасами.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" 6 червня знищено: особового складу ворога – 48, мінометів – 2, АТТ – 3.

Протягом дня окупанти обстріляли більше 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 48 цивільних об’єктів, з них: 42 житлові будинки, ліцей, гірничо-індустріальний коледж, птахофабрику, будівлю департаменту цивільного захисту, приміщення сімейно-спортивного клубу. В результаті цих обстрілів загинуло 2 цивільні особи, 12 отримали поранення.

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Теми: ДонбасОб'єднані сили на Донбасівійна
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