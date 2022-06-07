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Невзоров еще не получил гражданство Украины – Данилов

Елена РощинаВторник, 7 июня 2022, 08:58
АЛЕКСАНДР НЕВЗОРОВ. ФОТО: TELEGRAM-КАНАЛ

Бывший депутат Госдумы России и журналист Александр Невзоров по состоянию на 6 июня не получил гражданства Украины.

Источник: секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире "24 канала", "Слово и дело"

Прямая речь: "О Невзорове – отложим в отдельный ящик. Во-первых, у него еще нет гражданства, он только обратился за гражданством".

Детали: По словам секретаря СНБО, каждому, кто захочет получить украинское гражданство, необходимо будет пройти соответствующую процедуру, предусмотренную Конституцией и законами Украины.

Этому предшествовало: 3 июня в российских телеграмм-каналах появилась информация, что Невзоров с женой хотят получить гражданство Украины, а советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении украинского гражданства Невзорову и его жене.

Сам Невзоров заявил, что становится "на сторону жертвы", и поблагодарил людей Украины, что позволили ему "занять среди них место",

Зеленский заявил, что Невзоров хотел отказаться от гражданства РФ, потому что поддерживает Украину. Президент выразил мнение, что нужно "шатать Россию" любым способом, и что люди, выступающие за Украину, – это тоже оружие.

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Украинское общество было возмущено слухами об украинском гражданстве для Невзорова.

Темы: гражданствовойнаРосcияДанилов
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