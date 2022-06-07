Невзоров еще не получил гражданство Украины – Данилов

Бывший депутат Госдумы России и журналист Александр Невзоров по состоянию на 6 июня не получил гражданства Украины.

Источник: секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире "24 канала", "Слово и дело"

Прямая речь: "О Невзорове – отложим в отдельный ящик. Во-первых, у него еще нет гражданства, он только обратился за гражданством".

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Детали: По словам секретаря СНБО, каждому, кто захочет получить украинское гражданство, необходимо будет пройти соответствующую процедуру, предусмотренную Конституцией и законами Украины.

Этому предшествовало: 3 июня в российских телеграмм-каналах появилась информация, что Невзоров с женой хотят получить гражданство Украины, а советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении украинского гражданства Невзорову и его жене.

Сам Невзоров заявил, что становится "на сторону жертвы", и поблагодарил людей Украины, что позволили ему "занять среди них место",

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Зеленский заявил, что Невзоров хотел отказаться от гражданства РФ, потому что поддерживает Украину. Президент выразил мнение, что нужно "шатать Россию" любым способом, и что люди, выступающие за Украину, – это тоже оружие.

Украинское общество было возмущено слухами об украинском гражданстве для Невзорова.