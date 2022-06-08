Коллаборанты из Мелитополя в Крым оправили первый поезд с краденным зерном
Из временно оккупированной российским военным части Запорожской области в Крым отправили первый товарный состав с краденным у Украины зерном.
Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на назначенного оккупантами так называемого главу военно-гражданской администрации Запорожской области коллаборанта Евгения Балицкого
Прямая речь Балицкого: "С гордостью и радостью сообщаю вам первым о том, что состав... в направление Крыма пошли первые вагоны, железнодорожные вагоны, 11 вагонов пошли с зерном с мелитопольского элеватора".
Детали: Коллаборант выразил надежду, что "в ближайшее время эти поставки будут увеличены в сотни раз" – "сотни вагонов, тысячи вагонов".
По словам Балицкого, украинские фермеры за украденное россиянами зерно якобы "получат деньги, которые им очень будут актуальны, чтобы они могли посеять следующий урожай".
В оккупационной администрации Мелитопольского района, заявили, что "регион всегда славился высокими урожаями зерновых культур", поэтому, "естественно, ближайшие страны рассматриваются в качестве экспортеров".
Предыстория:
- В начале мая Запорожская ОВА сообщила, что захватчики вывозят с оккупированных территорий Запорожской области в Крым зерно и овощи.
- 4 мая первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что россияне вывезли в общей сложности примерно 400 тысяч тонн зерновых из четырех временно оккупированных украинских областей – то есть треть всех запасов в регионах.
- 7 июня министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские захватчики открыли сухопутное сообщение РФ с оккупированным Крымом через временно оккупированные южные области Украины.
- Шойгу также добавил, что российские оккупанты восстановили возможность пустить поезда на шести железнодорожных участках между "Россией, Донбассом, Украиной и Крымом" общей протяженностью 1200 км. Он также отметил, что приступили к доставке грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон.
- Железнодорожное сообщение между Крымом и Украиной было прекращено в 2014 году, когда Россия аннексировала украинский полуостров.