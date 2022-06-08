Коллаборанты из Мелитополя в Крым оправили первый поезд с краденным зерном

Из временно оккупированной российским военным части Запорожской области в Крым отправили первый товарный состав с краденным у Украины зерном.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на назначенного оккупантами так называемого главу военно-гражданской администрации Запорожской области коллаборанта Евгения Балицкого

Прямая речь Балицкого: "С гордостью и радостью сообщаю вам первым о том, что состав... в направление Крыма пошли первые вагоны, железнодорожные вагоны, 11 вагонов пошли с зерном с мелитопольского элеватора".

Детали: Коллаборант выразил надежду, что "в ближайшее время эти поставки будут увеличены в сотни раз" – "сотни вагонов, тысячи вагонов".

По словам Балицкого, украинские фермеры за украденное россиянами зерно якобы "получат деньги, которые им очень будут актуальны, чтобы они могли посеять следующий урожай".

В оккупационной администрации Мелитопольского района, заявили, что "регион всегда славился высокими урожаями зерновых культур", поэтому, "естественно, ближайшие страны рассматриваются в качестве экспортеров".

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