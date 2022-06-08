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Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского сейчас невозможна

Елена РощинаСреда, 8 июня 2022, 14:07
Путин и Песков, фото с "Коммерсантъ"

В Кремле говорят, что встречу президента России Владимир Путина и президента Украины Владимира Зеленского сейчас невозможно подготовить.

Источник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, радио "Маяк"

Прямая речь Пескова: "Наша позиция хорошо известна. Любая встреча на высшем уровне должна быть результативной и хорошо подготовленной. 

Мы знаем, что украинская сторона вышла из переговорного трека. Поэтому сейчас не приходится говорить о возможности подготовить такую встречу в верхах".

Почему это важно: Владимир Зеленский убежден, что только Владимир Путин может прекратить войну России против Украины, украинский президент не раз предлагал российскому лидеру встречу – но Путин отказывался.

"Невозможность" провести встречу, очевидно, связана с тем, что Путин не готов отказаться от своих захватнических намерений, несмотря на потери России в войне, и пытается захватить как можно больше украинских территорий, чтобы "присоединить" их к РФ.

Для Украины переговоры сейчас фактически лишены смысла, потому что Россия не собирается отводить войска, добивается от Украины территориальных уступок и отказа от избранного геополитического курса, а о захваченных Крыме и Донбассе даже говорить отказывается.

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Украина стремится освободить хотя бы оккупированные после 24 февраля территории Херсонской, Запорожской, Харьковской областей, а Россия утверждает, что она на юге Украины – навсегда, и мечтает о сухопутном пути из РФ в Крым. И ни у кого не может быть "ощущения победы" сейчас.

17 мая стороны констатировали, что переговоры даже на уровне делегации "на паузе", а украинские власти начали готовить общество к мысли, что война будет продолжаться, по меньшей мере, до конца года.

Темы: РосcияпереговорыПутинЗеленский
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