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Канада объявила новый пакет санкций против нефтегазового сектора РФ

"Европейская правда"Среда, 8 июня 2022, 16:46

Канада запретила рекламным агентствам и агентствам по связям с общественностью работать на российские нефтегазовые компании в рамках новой волны санкций, направленных на усиление давления на путинский режим.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Global News.

Новый раунд санкций Канады включает запрет на предоставление услуг, в том числе инжиниринговые и бухгалтерские, российской нефтегазовой и химической промышленности.

Новые санкции запрещают 28 типам канадских консультантов работать в российском нефтегазовом и химическом секторе.

"Канада сделает все, что в ее силах, чтобы помешать Путину подпитывать и финансировать свою военную машину", - заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.

После вторжения России в Украину в феврале Канада ввела санкции против более 1070 физических и юридических лиц из России, Украины и Белоруссии.

Среди них - Алина Кабаева, бывшая олимпийская чемпионка по гимнастике и "тайная жена" Путина.

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Темы: КанадаРосcиясанкциинефть
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