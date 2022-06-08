На Донбассе ВСУ отразили 7 атак врага и уничтожили 9 единиц вражеской техники

За сутки 8 июня подразделения группировки Объединенных сил отразили 7 атак российских оккупантов, уничтожив 9 единиц вражеской техники.

Источник: facebook-страница группировки Объединенных сил, facebook-страница оперативно-тактической группировки "Восток"

Дословно: "Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили сегодня 7 атак врага. На одной локации еще продолжается бой.

Наши отважные воины наносят российским захватчикам урон в живой силе и технике.

За проходящие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 4 единицы автомобильной техники".

Детали: Кроме того, украинские защитники сбили в небе Донбасса шесть беспилотников типа "Орлан-10".

За сутки захватчики обстреляли 20 населенных пунктов на Донбассе, разрушив 28 гражданских объектов, в том числе 21 жилой дом, 2 школы и электротрансформатор железнодорожной станции. В общей сложности погибли 4 гражданских лица, 6 получили ранения.

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В зоне ответственности ОТУ "Восток" украинские защитники уничтожили 31 российского военного, два беспилотника и 4 артиллерийских тягача.