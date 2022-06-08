Немцы поддерживают продолжение эксплуатации действующих АЭС, но против строительства новых – опрос

50% граждан Германии считают целесообразным продление срока эксплуатации действующих атомных электростанций на фоне роста цен на энергоресурсы.

Об этом свидетельствует опрос социологического института INSA по заказу Bild, сообщает "Европейская правда".

35% опрошенных немцев выступили против продолжения эксплуатации АЭС, еще 15% затруднились с ответом.

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Больше всего противников ядерной энергии – среди сторонников "Зеленых" (63%) и социал-демократов (49%).

53% респондентов также заявили, что не боятся генерации электроэнергии на атомных электростанциях, в то время как боятся – 38%, еще 9% затруднились ответить.

При этом большинство опрошенных граждан Германии (53%) выступили против строительства новых АЭС в стране, а сторонников такой позиции – 33%, еще 13% не ответили на вопрос.

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Решение о запрете строительства новых АЭС в Германии было принято бывшим канцлером Ангелой Меркель после аварии на станции в Фукусиме в 2011 году.

В конце 2021 года Германия закрыла половину из шести своих действующих атомных электростанций.

На фоне войны России против Украины в мире выросли цены на энергоносители, и некоторые страны стали рассматривать альтернативные варианты обеспечения энергобезопасности.

Так, правительство Германии хочет временно оставить в резерве дополнительные угольные электростанции почти на два года, чтобы предотвратить возможный недостаток электроэнергии в случае внезапного сокращения поставок природного газа из России.