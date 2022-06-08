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Німці підтримують продовження експлуатації чинних АЕС, але проти будівництва нових – опитування

"Європейська правда"Середа, 8 червня 2022, 23:24
аес в баварії. фото ілюстративне: getty images

50% громадян Німеччини вважають доцільним продовження терміну експлуатації діючих атомних електростанцій на тлі зростання цін на енергоресурси.

Про це свідчить опитування соціологічного інституту INSA на замовлення Bild, повідомляє "Європейська правда".

35% опитаних німців виступили проти продовження експлуатації АЕС, ще 15% не змогли визначитися з відповіддю.

Найбільше противників ядерної енергії – серед прихильників "Зелених" (63%) та соціал-демократів (49%).

53% респондентів також заявили, що вони не бояться генерації електроенергії на атомних електростанціях, тоді як бояться – 38%, ще 9% не визначилися з відповіддю.

При цьому більшість опитаних громадян Німеччини (53%) виступили проти будівництва нових АЕС у країні, натомість прихильників такої позиції – 33%, ще 13% не відповіли на питання.

Рішення про заборону будівництва нових АЕС у Німеччині було ухвалене колишньою канцлеркою Ангелою Меркель після аварії на станції у Фукусімі у 2011 році.

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Наприкінці 2021 року Німеччина закрила половину із шести своїх атомних електростанцій, які все ще діють.

На тлі війни Росії проти України у світі зросли ціни на енергоносії, і деякі країни почали розглядати альтернативні варіанти забезпечення енергобезпеки.

Так, уряд Німеччини хоче тимчасово залишити в резерві додаткові вугільні електростанції майже на два роки, щоб запобігти можливій нестачі електроенергії у разі раптового скорочення постачання природного газу з Росії.

Теми: АЕСНімеччинасоціологіяенергетика
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