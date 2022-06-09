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В Европе находятся 4,8 миллиона украинских беженцев – ООН

"Европейская правда"Четверг, 9 июня 2022, 17:38

Согласно анализу Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев сейчас в европейских странах находится около 4,8 млн беженцев из Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на обновленные данные ООН.

По данным УВКБ ООН в Женеве, с начала агрессивной войны России было зарегистрировано почти 7,3 миллиона пересечений границы Украины для выезда за границу.

Статистика также показывает 2,3 миллиона пересечений границы в обратном направлении, то есть из-за границы в Украину. Не исключено, что этот показатель зафиксировал людей, которые ездили туда и обратно несколько раз.

Статистика ничего не говорит о том, на какой период вернулись люди в Украину.

В общей сложности 3,2 миллиона украинцев в Европе зарегистрировались в программе временной защиты или у подобных национальных программах защиты.

По данным УВКБ ООН, большинство украинских беженцев проживает в соседней Польше: более 1,15 млн человек. По оценкам, с февраля из Украины в Россию сбежали 1,1 млн человек.

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Третьей по величине принимающей страной является Германия с 780 тысячами беженцев, за ней следуют Чехия, Италия и Испания.

Как сообщалось, с 1 июля правительство Польши больше не будет платить 40 злотых (около 276 грн) в день на питание и проживание беженцев из Украины.

Темы: ЕСбеженцы
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