Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ЕС не поддерживают призыв 5 стран продлить эмбарго на импорт украинского зерна – СМИ

"Украинская правда"Четверг, 7 сентября 2023, 07:05
Фото svidomi

22 страны ЕС из 27-ми не поддерживают призывов Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии о продлении запрета на импорт украинского зерна после 15 сентября.

Источник: Politico

Детали: Об этом изданию сообщили четверо дипломатов ЕС на условиях анонимности.

Реклама:

Высокопоставленный дипломат ЕС рассказал, что на встрече с Еврокомиссией послы ЕС из 22 государств или открыто выступили против идеи продления ограничений, или остались глубоко скептическими.

По его словам, Франция и Германия были одними из стран, которые больше всего критиковали продление.

Двое дипломатов сказали, что хотя многие страны признают трудности, с которыми сталкиваются 5 восточных стран, они попросили Еврокомиссию предложить альтернативные меры.

ВИДЕО ДНЯ

В частности, один из дипломатов считает, что решение продлить импортные ограничения было бы "чисто политическим", поскольку в Польше будут выборы в середине октября.

Высокопоставленный польский чиновник признал, что выборы сыграли свою роль: "Причиной введения ограничительных мер на уровне ЕС стало то, что фермеры начали блокировать дороги и терминалы. И нам нужно не допустить, чтобы этой ситуацией воспользовались отчаявшиеся фермеры, или радикальные лидеры фермерских объединений".

Анализ Еврокомиссии свидетельствует о том, что несмотря на увеличение импорта пшеницы и кукурузы из Украины после вторжения России в феврале прошлого года, "ситуация на рынке ЕС достаточно стабильна".

Предыстория:

  • В августе министры сельского хозяйства Словакии, Болгарии, Польши, Румынии и Венгрии договорились о поддержке дальнейшего запрета ЕС на импорт украинского зерна после 15 сентября.
  • Европейская комиссия рассматривает возможность субсидирования транспортировки украинского зерна через свои страны-члены после того, как несколько стран запретили его импорт.
  • Подавляющее большинство государств-членов Европейского Союза не поддерживает продление после 15 сентября эмбарго на импорт зерна из Украины, и в случае односторонних шагов Польши некоторые страны могут прибегнуть к контрмерам.

Темы: зерноЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновленоРакетная опасность: В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Россияне становятся в оборону на Запорожье и передислоцируют элитные формирования - ISW

Лучший результат в истории: Украина получила на "Играх непокоренных" 34 медали

В Токмаке прилетело в место расположения техники оккупантов – мэр Мелитополя

Выдворенный из Молдовы глава Sputnik оказался офицером ГРУ и уроженцем Украины – СМИ

В Праге тысячи людей митинговали против правительства, критиковали и помощь Украине

Все новости...
зерно
Науседа: через порты Балтии ежегодно можно было бы пропускать 10 млн тонн зерна из Украины
Эрдоган надеется на возобновление "зерновой сделки"
Урожай в Украине превышает прогнозы, но радоваться рано: почему
Последние новости
05:01
видеоВ Орловской области РФ дрон атаковал и повредил нефтебазу - РосСМИ
04:33
обновленоРакетная опасность: В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога
04:13
Россияне становятся в оборону на Запорожье и передислоцируют элитные формирования - ISW
03:57
В южных областях воздушная тревога: Силы обороны предупредили о возможном ракетном ударе
03:38
Воздушные силы предупредили о взлете 7 бомбардировщиков РФ с аэродрома "Оленья"
02:29
Россияне заявили об атаке беспилотников на Москву и Крым
01:31
Цены на боеприпасы резко выросли: в НАТО хотят увеличить производство
00:37
обновленоРоссияне нанесли удары по Харькову
00:16
Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 37 раз - ОВА
23:49
Лавров собрался на заседание СБ ООН, где может быть и Зеленский
Все новости...
Реклама: