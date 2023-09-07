В ЕС не поддерживают призыв 5 стран продлить эмбарго на импорт украинского зерна – СМИ

22 страны ЕС из 27-ми не поддерживают призывов Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии о продлении запрета на импорт украинского зерна после 15 сентября.

Источник: Politico

Детали: Об этом изданию сообщили четверо дипломатов ЕС на условиях анонимности.

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Высокопоставленный дипломат ЕС рассказал, что на встрече с Еврокомиссией послы ЕС из 22 государств или открыто выступили против идеи продления ограничений, или остались глубоко скептическими.

По его словам, Франция и Германия были одними из стран, которые больше всего критиковали продление.

Двое дипломатов сказали, что хотя многие страны признают трудности, с которыми сталкиваются 5 восточных стран, они попросили Еврокомиссию предложить альтернативные меры.

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В частности, один из дипломатов считает, что решение продлить импортные ограничения было бы "чисто политическим", поскольку в Польше будут выборы в середине октября.

Высокопоставленный польский чиновник признал, что выборы сыграли свою роль: "Причиной введения ограничительных мер на уровне ЕС стало то, что фермеры начали блокировать дороги и терминалы. И нам нужно не допустить, чтобы этой ситуацией воспользовались отчаявшиеся фермеры, или радикальные лидеры фермерских объединений".

Анализ Еврокомиссии свидетельствует о том, что несмотря на увеличение импорта пшеницы и кукурузы из Украины после вторжения России в феврале прошлого года, "ситуация на рынке ЕС достаточно стабильна".

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