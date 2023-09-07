Европа обогнала США по объему обещанной помощи Украине − исследование

Европа вдвое опередила США по объему обещанной помощи Украине, говорится в исследовании Кильского института мировой экономики.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь руководителя команды, которая создала Ukraine Support Tracker, и директора исследовательского центра в Институте мировой экономики в Киле Кристофа Требеша: "Поразительно, как быстро Европа перешла к постоянной, многолетней программе поддержки Украины. Для сравнения, США сейчас значительно отстают, не взяв на себя никаких значительных новых обязательств за последние месяцы.

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Удвоение помощи ЕС является заметным изменением по сравнению с первым годом войны, когда лидером были США".

Детали: Сообщается, за период до 31 июля общий объем помощи, предоставленной и обещанной европейскими донорами, увеличился до 156 миллиардов евро по сравнению с чуть менее чем 70 миллиардами евро от США.

Основной причиной этого является новый "Украинский фонд" ЕС в размере 50 миллиардов евро, который, как планируется, будет действовать в период с 2023 по 2027 год. "Украинский фонд" является частью бюджета ЕС до 2027 года и демонстрирует неизменную приверженность поддержке Украины.

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Кроме того, о новых важных многолетних обязательствах объявили и отдельные европейские страны. В частности, вспоминают четырехлетний пакет военной поддержки от Германии на сумму 10,5 млрд евро (2024-2027 гг.) и норвежскую "Программу поддержки Нансена" на сумму 6,6 млрд евро в течение пяти лет. Дания, Великобритания, Швейцария, Швеция, Португалия и Литва договорились о дальнейших пакетах на несколько лет.

Новые многолетние пакеты заметно меняют рейтинги стран: по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) и с учетом многолетних программ Норвегия теперь является крупнейшим сторонником Украины и пообещала помощь в размере 1,7 процента своего ВВП. Половина программы поддержки Нансена стоимостью 6,6 млрд евро предназначена для военной помощи, другая половина – для финансовой и гуманитарной помощи.

Литва, Эстония и Латвия остаются на первых местах рейтинга даже после учета многолетних обязательств. Дания поднялась на четвертое место с объемом помощи на уровне 1,1% от ВВП. Это стало возможным благодаря Датскому национальному украинскому фонду, который выделяет Украине почти 3 миллиарда евро.

Что касается систем тяжелого вооружения, то произошло много новых поставок. Доля фактически поставленных систем по сравнению с обязательствами выросла на пять процентных пунктов до 69%. Однако разрыв между обязательствами и поставками все еще остается значительным, особенно в отношении танков, артиллерийских боеприпасов и систем противоракетной обороны.

"Несмотря на многообещающие новые обязательства, пока не ясно, сколько именно будет поставлено и когда. В прошлом европейские доноры часто не спешили с поставками, но надеемся, что в будущем это будет не так", – говорит Требеш.

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