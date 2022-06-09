Глава оккупационной администрации Запорожской области зовет международных наблюдателей

Коллаборант Владимир Рогов, руководящий оккупационной администрацией на захваченных территориях Запорожской области, приглашает международных наблюдателей и делегации на фоне новостей о подготовке референдума об аннексии в Россию.

Источник: Рогов в комментарии российскому государственному информагентству "РИА Новости"

Прямая речь Рогова: "Запорожская область открыта для приезда иностранных делегаций и наблюдателей. К нам уже поступают десятки обращений из практически всех западноевропейских стран, Северной Америки, включая США и Канаду, Азии, Африки.

Уже порядка 40 стран, чьи граждане изъявили желание, в случае проведения референдума, приехать, посмотреть как он проводится, стать официальными наблюдателями, чтобы донести правду до международного сообщества".

Детали: Коллаборант утверждает, что на захваченные территории уже якобы приезжали журналисты и общественные деятели из нескольких десятков стран, включая Германию, США и Великобританию.

Ранее Рогов заявлял, что подготовка к референдуму о российской аннексии захваченных территорий Запорожской области уже начата.

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