Коллаборант из Запорожской области готовится провести референдум о вхождении в РФ в этом году

Так называемый "представитель местной администрации" Запорожской области коллаборант Владимир Рогов заявил, что так называемый "референдум" о вхождении области в состав России пройдет в 2022 году.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь коллаборанта Рогова: "Референдум в Запорожской области по вхождению в состав РФ пройдет в этом году, подготовка к нему начата и займет несколько месяцев".

Детали: Накануне Рогов заявил, что в Запорожской области присоединения региона к России якобы хотят "около 80% жителей".

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