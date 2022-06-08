Так называемый "представитель местной администрации" Запорожской области коллаборант Владимир Рогов заявил, что так называемый "референдум" о вхождении области в состав России пройдет в 2022 году.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь коллаборанта Рогова: "Референдум в Запорожской области по вхождению в состав РФ пройдет в этом году, подготовка к нему начата и займет несколько месяцев".

Реклама:

Детали: Накануне Рогов заявил, что в Запорожской области присоединения региона к России якобы хотят "около 80% жителей".

Предыстория:

7 июня оккупированный Россией Мелитополь Запорожской области посетил первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, а оккупационные власти города заявили о подготовке "референдума".

7 июня министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские захватчики открыли сухопутное сообщение РФ с оккупированным Крымом через временно оккупированные южные области Украины.

Шойгу также добавил, что российские оккупанты восстановили возможность пустить поезда на шести железнодорожных участках между "Россией, Донбассом, Украиной и Крымом" общей протяженностью 1200 км. Он также отметил, что приступили к доставке грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон.

Позже так называемый глава военно-гражданской администрации Запорожской области коллаборант Евгений Балицкий сообщил, что из временно оккупированной российским военным части Запорожской области в Крым отправили первый товарный состав с краденным у Украины зерном.

Ранее так называемый сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил, что так называемые "референдумы" о присоединении к России Донбасса, Херсонской и Запорожской областей могут пройти в течение года.