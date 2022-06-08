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Коллаборант из Запорожской области готовится провести референдум о вхождении в РФ в этом году

Ирина БалачукСреда, 8 июня 2022, 09:53
Коллаборант Владимир Рогов. Фото из Youtube-канала Рогова

Так называемый "представитель местной администрации" Запорожской области коллаборант Владимир Рогов заявил, что так называемый "референдум" о вхождении области в состав России пройдет в 2022 году.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь коллаборанта Рогова: "Референдум в Запорожской области по вхождению в состав РФ пройдет в этом году, подготовка к нему начата и займет несколько месяцев".

Детали: Накануне Рогов заявил, что в Запорожской области присоединения региона к России якобы хотят "около 80% жителей".

Предыстория: 

  • 7 июня оккупированный Россией Мелитополь Запорожской области посетил первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, а оккупационные власти города заявили о подготовке "референдума".
  • 7 июня министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские захватчики открыли сухопутное сообщение РФ с оккупированным Крымом через временно оккупированные южные области Украины.
  • Шойгу также добавил, что российские оккупанты восстановили возможность пустить поезда на шести железнодорожных участках между "Россией, Донбассом, Украиной и Крымом" общей протяженностью 1200 км. Он также отметил, что приступили к доставке грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон.
  • Позже так называемый глава военно-гражданской администрации Запорожской области коллаборант Евгений Балицкий сообщил, что из временно оккупированной российским военным части Запорожской области в Крым отправили первый товарный состав с краденным у Украины зерном. 
  • Ранее так называемый сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил, что так называемые "референдумы" о присоединении к России Донбасса, Херсонской и Запорожской областей могут пройти в течение года.

Темы: Запорожская областьоккупацияРосcия
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