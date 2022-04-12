Вместо Сытника с 16 апреля НАБУ будет возглавлять его зам Углава

Полномочия Артема Сытника в должности директора НАБУ истекают 16 апреля 2022 года, после чего его обязанности будет исполнять первый заместитель Гизо Углава.

Источник: пресс-служба НАБУ в комментарии УП

Дословно: "Полномочия Артема Сытника в должности директора НАБУ истекают 16 апреля 2022 года, когда истекает 7-летний срок, определенный законом Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

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С тех пор обязанности главы НАБУ, до избрания нового директора, будет выполнять первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава".

Детали: 12 апреля в сети появилась информация, что Артем Сытник уже не является директором НАБУ.

Напомним: Весной 2022 года должен пройти конкурс по избранию директора НАБУ. Антикоррупционщики ранее предостерегали, что действующая власть попытается затянуть этот процесс по той же схеме, по которой уже больше года препятствует избранию нового руководителя Специализированной антикоррупционой прокуратуры.