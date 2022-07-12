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Раде предлагают признать Чечню независимой от Российской Федерации

Елена РощинаВторник, 12 июля 2022, 15:35

Народные депутаты Алексей Гончаренко и Муса Магомедов предлагают Верховной Раде признать Чеченскую Республику Ичкерия суверенным государством.

Источник: сайт Верховной Рады и пост Алексея Гончаренко

Детали: Гончаренко и Магомедов зарегистрировали проект постановления о признании государственного суверенитета Чеченской Республики Ичкерия 11 июля (№7551).

Текста документа на сайте парламента пока нет, его передали на рассмотрение руководству ВР.

Гончаренко объяснил в Facebook, почему "Украина должна признать независимость Ичкерии".

Прямая речь: "Чтобы покорить чеченский народ, Кремль вел две войны, насильственные убийства, геноцид, назначил своего приспешника Рамзана Кадырова, который продолжает политику террора.

Россия в течение двух войн устраивала массированные бомбардировки и артобстрелы, в результате которых города Аргун и Грозный были почти полностью разрушены (как Мариуполь, Северодонецк и десятки других городов в Украине), были направлены также на уничтожение мирных жителей этих городов.

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Воины Ичкерии уже помогают Украине бороться за нашу независимость в войне с Россией".

Детали: Гончаренко призвал коллег поскорее принять это постановление и предложить президенту Владимиру Зеленскому признать независимость Чеченской Республики Ичкерия.

Также он призвал обратиться к государствам Европейского Союза, США и другим странам, чтобы они поддержали эту инициативу.

"Ичкерия должна быть свободной и независимой от России", – убежден Гончаренко.

Напомним: Президент России Владимир Путин показательно признал "независимость" так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" и использовал это как повод, чтобы начать полномасштабную войну против Украины. Также Россия раздает паспорта жителям оккупированных территорий Украины.

Рамзан Кадыров активно пиарится на войне, развязаной Россией, и ведет агрессивную риторику против Украины.

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Темы: ЧечняВерховная Рада
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