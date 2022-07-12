Раде предлагают признать Чечню независимой от Российской Федерации
Народные депутаты Алексей Гончаренко и Муса Магомедов предлагают Верховной Раде признать Чеченскую Республику Ичкерия суверенным государством.
Источник: сайт Верховной Рады и пост Алексея Гончаренко
Детали: Гончаренко и Магомедов зарегистрировали проект постановления о признании государственного суверенитета Чеченской Республики Ичкерия 11 июля (№7551).
Текста документа на сайте парламента пока нет, его передали на рассмотрение руководству ВР.
Гончаренко объяснил в Facebook, почему "Украина должна признать независимость Ичкерии".
Прямая речь: "Чтобы покорить чеченский народ, Кремль вел две войны, насильственные убийства, геноцид, назначил своего приспешника Рамзана Кадырова, который продолжает политику террора.
Россия в течение двух войн устраивала массированные бомбардировки и артобстрелы, в результате которых города Аргун и Грозный были почти полностью разрушены (как Мариуполь, Северодонецк и десятки других городов в Украине), были направлены также на уничтожение мирных жителей этих городов.
Воины Ичкерии уже помогают Украине бороться за нашу независимость в войне с Россией".
Детали: Гончаренко призвал коллег поскорее принять это постановление и предложить президенту Владимиру Зеленскому признать независимость Чеченской Республики Ичкерия.
Также он призвал обратиться к государствам Европейского Союза, США и другим странам, чтобы они поддержали эту инициативу.
"Ичкерия должна быть свободной и независимой от России", – убежден Гончаренко.
Напомним: Президент России Владимир Путин показательно признал "независимость" так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" и использовал это как повод, чтобы начать полномасштабную войну против Украины. Также Россия раздает паспорта жителям оккупированных территорий Украины.
Рамзан Кадыров активно пиарится на войне, развязаной Россией, и ведет агрессивную риторику против Украины.
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