Российская армия ударила по Индустриальному району Харькова, есть пострадавшие

Днем 12 июля российские войска в очередной раз атаковали Харьков, удары пришлись по Индустриальному району города – четверо пострадавших.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, Суспільне Харків

Прямая речь Синегубова: "Россияне нанесли удары по Индустриальному району Харькова. Обращаемся к харьковчанам: находитесь в укрытиях, без нужды не выходите на улицы города. Будьте максимально осторожны!".

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Детали: Местные жители начали сообщать о взрывах со стороны Индустриального района около 13:30.

В Telegram-каналах сообщается о более чем 15 "прилётах" по району и сильном пожаре после одного из них.

"Салтовка тоже под обстрелом", – также пишут пользователи соцсетей.

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В Харькове периодически объявляют угрозу артиллерийских обстрелов и воздушную тревогу.

Обновление: По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, по состоянию на 15:49 в результате обстрелов Индустриального района пострадали 4 человека. С травмами средней степени тяжести все пострадавшие госпитализированы в медучреждения, угрозы их жизни нет.

Этому предшествовало: