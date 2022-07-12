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Российская армия ударила по Индустриальному району Харькова, есть пострадавшие

Елена РощинаВторник, 12 июля 2022, 14:08

Днем 12 июля российские войска в очередной раз атаковали Харьков, удары пришлись по Индустриальному району города – четверо пострадавших.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, Суспільне Харків

Прямая речь Синегубова: "Россияне нанесли удары по Индустриальному району Харькова. Обращаемся к харьковчанам: находитесь в укрытиях, без нужды не выходите на улицы города. Будьте максимально осторожны!".

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Детали: Местные жители начали сообщать о взрывах со стороны Индустриального района около 13:30.

В Telegram-каналах сообщается о более чем 15 "прилётах" по району и сильном пожаре после одного из них.

"Салтовка тоже под обстрелом", – также пишут пользователи соцсетей.

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В Харькове периодически объявляют угрозу артиллерийских обстрелов и воздушную тревогу.

Обновление: По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, по состоянию на 15:49 в результате обстрелов Индустриального района пострадали 4 человека. С травмами средней степени тяжести все пострадавшие госпитализированы в медучреждения, угрозы их жизни нет.

Этому предшествовало:

  • Под утром 10 июля в Харькове российские ракеты прилетели в Основянский и Слободской районы.
  • В ночь на 11 июля по Харькову россияне нанесли 3 ракетных удара. Попали в жилую многоэтажку, школу в Слободском районе и складские помещения в Основянском районе.
  • 11 июля около 10:00 военные РФ совершили артиллерийский обстрел из РСЗО по жилым массивам Киевского и Салтовского районов Харькова, в результате чего погибли 6 гражданских, получил ранения 31 человек.
  • В ночь на 12 июля враг нанес очередной ракетный удар по Харькову: две ракеты ударили между зданиями в Шевченковском районе.

Темы: Харьковвойнаобстрелвзрыв
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