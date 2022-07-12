Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Российская армия ударила по Индустриальному району Харькова, есть пострадавшие

Елена РощинаВторник, 12 июля 2022, 14:08

Днем 12 июля российские войска в очередной раз атаковали Харьков, удары пришлись по Индустриальному району города – четверо пострадавших.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, Суспільне Харків

Прямая речь Синегубова: "Россияне нанесли удары по Индустриальному району Харькова. Обращаемся к харьковчанам: находитесь в укрытиях, без нужды не выходите на улицы города. Будьте максимально осторожны!".

Детали: Местные жители начали сообщать о взрывах со стороны Индустриального района около 13:30.

В Telegram-каналах сообщается о более чем 15 "прилётах" по району и сильном пожаре после одного из них.

"Салтовка тоже под обстрелом", – также пишут пользователи соцсетей.

В Харькове периодически объявляют угрозу артиллерийских обстрелов и воздушную тревогу.

ВИДЕО ДНЯ

Обновление: По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, по состоянию на 15:49 в результате обстрелов Индустриального района пострадали 4 человека. С травмами средней степени тяжести все пострадавшие госпитализированы в медучреждения, угрозы их жизни нет.

Этому предшествовало:

  • Под утром 10 июля в Харькове российские ракеты прилетели в Основянский и Слободской районы.
  • В ночь на 11 июля по Харькову россияне нанесли 3 ракетных удара. Попали в жилую многоэтажку, школу в Слободском районе и складские помещения в Основянском районе.
  • 11 июля около 10:00 военные РФ совершили артиллерийский обстрел из РСЗО по жилым массивам Киевского и Салтовского районов Харькова, в результате чего погибли 6 гражданских, получил ранения 31 человек.
  • В ночь на 12 июля враг нанес очередной ракетный удар по Харькову: две ракеты ударили между зданиями в Шевченковском районе.

Темы: Харьковвойнаобстрелвзрыв
Главное сегодня

На Славянском направлении ВСУ отбили вражеский штурм – сводка

картыISW назвал направления, на которых российские оккупанты провалили наступления и штурмы

видео, обновлено от 00.36Оккупанты заявили о массированном ударе ВСУ по ПВО возле Луганска

Зеленский: У врага нет смелости признать поражение и уйти из Украины

Ударная авиация уже нанесла 1700 групповых ударов по врагу - Воздушные силы

Запрет очного обучения во время войны: Зеленский ответил на петицию

Все новости...
Харьков
Россияне выпустили ракеты по Харькову и Торецку, захватили институт "Аскания Нова" – ОВА
За день из оккупированной Харьковщины эвакуировались более 1000 человек
Утренний обстрел Харькова: число погибших достигло 6 человек
Последние новости
11:06
В Киеве подделывали справки о непригодности к военной службе
11:00
Кулеба: переговоры о разблокировании зерна находятся в финальной фазе
10:58
Минагро призывает разблокировать приватизацию спиртзаводов
10:52
обновленоЧасов Яр: количество жертв возросло до 47
10:37
Схема "Калашникова": как российский концерн в обход санкций продает стволы в 44 страны
10:26
На Западе обсуждают ограничение цен на энергоресурсы РФ, чтобы снизить ее доходы
10:15
На Житомирщине нашли изнасилованную собаку: зоозащитники обратились в полицию
10:12
В Днепре анонсировали "тотальное" снижение налога на землю для бизнеса
09:47
Президент Болгарии заявил о вероятности новых досрочных выборов в октябре
09:44
Ситуация в областях: оккупанты бьют по востоку и югу страны, в Херсонской области похищают людей
Все новости...