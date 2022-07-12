"Унижение и страх": появилось видео фильтрации на блокпостах Мариуполя

В Сети впервые обнародовали видео, на котором видно, как проходила фильтрация в Мариуполе в начале оккупации.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Детали: На видео показан унизительный осмотр тела с раздеванием. В частности, оккупанты искали у украинцев татуировки, "похожие на азовские", и проверяли мобильные телефоны. Автор видеозаписи "заблюрил" лицо оккупанта, который проводил осмотр.

Реклама:

Прямая речь: "Как проходила фильтрация и проверки людей в Мариуполе – самый часто задаваемый вопрос, который мы слышим от международных журналистов. Впервые обнародуем кадры, как это происходило в начале оккупации прямо в Мариуполе. Унижение, издевательство и страх оккупантов".

Радник мера Маріуполя вперше показав, як проходила фільтрація в Маріуполі pic.twitter.com/Kt0f1AgrQo — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 12, 2022

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: