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"Унижение и страх": появилось видео фильтрации на блокпостах Мариуполя

"Украинская правда"Вторник, 12 июля 2022, 12:42
Унижение и страх: появилось видео фильтрации на блокпостах Мариуполя
скриншот

В Сети впервые обнародовали видео, на котором видно, как проходила фильтрация в Мариуполе в начале оккупации. 

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Детали: На видео показан унизительный осмотр тела с раздеванием. В частности, оккупанты искали у украинцев татуировки, "похожие на азовские", и проверяли мобильные телефоны. Автор видеозаписи "заблюрил" лицо оккупанта, который проводил осмотр.

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Прямая речь: "Как проходила фильтрация и проверки людей в Мариуполе – самый часто задаваемый вопрос, который мы слышим от международных журналистов. Впервые обнародуем кадры, как это происходило в начале оккупации прямо в Мариуполе. Унижение, издевательство и страх оккупантов".

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Темы: Мариупольвойнафильтрация
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