"Унижение и страх": появилось видео фильтрации на блокпостах Мариуполя
В Сети впервые обнародовали видео, на котором видно, как проходила фильтрация в Мариуполе в начале оккупации.
Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram
Детали: На видео показан унизительный осмотр тела с раздеванием. В частности, оккупанты искали у украинцев татуировки, "похожие на азовские", и проверяли мобильные телефоны. Автор видеозаписи "заблюрил" лицо оккупанта, который проводил осмотр.
Прямая речь: "Как проходила фильтрация и проверки людей в Мариуполе – самый часто задаваемый вопрос, который мы слышим от международных журналистов. Впервые обнародуем кадры, как это происходило в начале оккупации прямо в Мариуполе. Унижение, издевательство и страх оккупантов".
Радник мера Маріуполя вперше показав, як проходила фільтрація в Маріуполі pic.twitter.com/Kt0f1AgrQo— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 12, 2022
Напомним:
- В мае стало известно, что оккупанты ставят новые блокпосты на грунтовых дорогах, которыми можно было обойти российскую "фильтрацию".
- Российские оккупанты похищают в захваченном Мариуполе уцелевшие автомобили жителей города.