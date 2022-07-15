Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Наибольшие потери ВСУ понесли в мае – Резников

"Украинская правда"Пятница, 15 июля 2022, 14:38
Фото Алексей Резников в Facebook

Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что наибольшие потери Вооруженные силы Украины в противостоянии с российскими захватчиками понесли в мае этого года, тогда в день погибало до 100 военных.

Источник: Алексей Резников в интервью BBC Украина

Прямая речь Резникова: "Наибольший пик наших потерь был в мае. Когда Михаил Подоляк и президент говорили в июне - имелись в виду именно они".

Детали: По словам Резникова, в этот период погибало до 100 военных в день, от 300 до 400 получали ранения.

Министр обороны признался, что в то время преимущество оккупантов было значительным, особенно на Донецком направлении – захватчики использовали до тысячи артиллерийских снарядов в час. При этом у ВСУ не было такого количества снарядов.

Предыстория:

  • В середине мая президент Владимир Зеленский заявлял, что в боях с российскими оккупантами по самым сложным направлениям на Востоке страны может погибать от 50 до 100 украинских военных.
  • В начале июня советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщал, что потери украинских военных сейчас составляют от 100 до 200 человек в день.
  • По данным Генштаба ВСУ, с начала военной агрессии захватчики потеряли 38 000 человек личного состава.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаУкраинаРезников
Главное сегодня

Россияне трижды меняли версии удара по Виннице – Воздушные Силы

фото, видеоВ Днепре и Кременчуге раздались взрывы

Лазебная подала в отставку с должности министра

Британец Пол Ури умер в плену оккупантов в Донецкой области

списокУкраинцам назвали Telegram-каналы, которым нельзя доверять

Наибольшие потери ВСУ понесли в мае – Резников

Все новости...
война
Каждый раз – страшно. Как боевая медикиня спасает бойцов на фронте
ПВО уничтожила четыре крылатые ракеты, выпущенные по Днепру
Удар по Днепру: 3 человека погибли, 15 – ранены
Последние новости
00:38
Сутки на Сумщине: Россияне обстреляли несколько громад, погиб человек
23:53
ОБСЕ призывает расследовать смерть британца в плену боевиков "ДНР"
23:42
Каждый раз – страшно. Как боевая медикиня спасает бойцов на фронте
23:39
Оккупанты обстреливают Никополь из ракетных комплексов на ЗАЭС – "Энергоатом"
23:32
ПВО уничтожила четыре крылатые ракеты, выпущенные по Днепру
23:25
В Италии задержали груз с деталями для дронов из США, который мог уйти в Россию
23:18
Удар по Днепру: 3 человека погибли, 15 – ранены
23:16
США продадут Эстонии РСЗО HIMARS и другое оружие на $500 млн
23:15
Зеленский об ударе по Виннице: без вести пропали 4 человека, 4 – в критическом состоянии
23:10
Зеленский: Российское общество останется искалеченным на поколения
Все новости...