Наибольшие потери ВСУ понесли в мае – Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что наибольшие потери Вооруженные силы Украины в противостоянии с российскими захватчиками понесли в мае этого года, тогда в день погибало до 100 военных.

Источник: Алексей Резников в интервью BBC Украина

Прямая речь Резникова: "Наибольший пик наших потерь был в мае. Когда Михаил Подоляк и президент говорили в июне - имелись в виду именно они".

Реклама:

Детали: По словам Резникова, в этот период погибало до 100 военных в день, от 300 до 400 получали ранения.

Министр обороны признался, что в то время преимущество оккупантов было значительным, особенно на Донецком направлении – захватчики использовали до тысячи артиллерийских снарядов в час. При этом у ВСУ не было такого количества снарядов.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ