Наибольшие потери ВСУ понесли в мае – Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что наибольшие потери Вооруженные силы Украины в противостоянии с российскими захватчиками понесли в мае этого года, тогда в день погибало до 100 военных.

Источник: Алексей Резников в интервью BBC Украина

Прямая речь Резникова: "Наибольший пик наших потерь был в мае. Когда Михаил Подоляк и президент говорили в июне - имелись в виду именно они".

Детали: По словам Резникова, в этот период погибало до 100 военных в день, от 300 до 400 получали ранения.

Министр обороны признался, что в то время преимущество оккупантов было значительным, особенно на Донецком направлении – захватчики использовали до тысячи артиллерийских снарядов в час. При этом у ВСУ не было такого количества снарядов.

Предыстория:

В середине мая президент Владимир Зеленский заявлял, что в боях с российскими оккупантами по самым сложным направлениям на Востоке страны может погибать от 50 до 100 украинских военных.

В начале июня советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщал, что потери украинских военных сейчас составляют от 100 до 200 человек в день.

По данным Генштаба ВСУ, с начала военной агрессии захватчики потеряли 38 000 человек личного состава.