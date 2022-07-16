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В ГУР допускают применение HIMARS по объектам РФ в Крыму

Катерина ТищенкоСуббота, 16 июля 2022, 20:01
В ГУР допускают применение HIMARS по объектам РФ в Крыму
Вадим Скибицкий, фото Радио Свобода

В ГУР заявляют, что военные объекты РФ на территории оккупированного ею Крыма являются одними из целей, которые должны поразить украинские войска.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире телемарафона

Детали: Журналист спросил у представителя ГУР, может ли Украина использовать системы HIMARS и М270 по территории Крыма.

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Прямая речь: "На сегодняшний день Крымский полуостров стал просто хабом перемещения всей техники и вооружения, которое идет из РФ в южные районы нашего государства…

Во-вторых, вы видите, насколько активно используется сегодня Черноморский флот РФ для нанесения ракетных ударов по нашей территории. В первую очередь это системы "Калибр", фрегаты, малые ракетные корабли, подлодки, которые на постоянной основе несут боевое дежурство, ждут команды, и затем производят пуски, несмотря на время суток…

Поэтому это тоже одна из целей, которые необходимо поражать, чтобы обеспечить безопасность наших граждан, наших объектов и вообще Украины".

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Что предшествовало: 15 июля министр обороны Алексей Резников подтвердил, что Украина обязалась не применять HIMARS по целях на территории Российской Федерации.

При этом на вопрос, распространяется ли обязательство украинской стороны на Крым, Резников ответил: "Я сказал (министру обороны США Ллойду Остину – ред.), что у нас достаточно стратегических объектов на оккупированных россиянами украинских территориях. На что он ответил: мы тебя поняли".

Предыстория:

  • Президент США Джо Байден 1 июня объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи по линии безопасности, который включает высокомобильные ракетные артиллерийские системы HIMARS.
  • Эти HIMARS оснащаются ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 80 км, но потенциально системы могут бить и на 300 км.
  • В начале июля секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Украина получила от США и союзников 9 ракетных систем HIMARS и аналогичных комплексов, но для контрнаступления требуется еще десятки единиц.
  • Министр обороны Алексей Резников уверен, что западные партнеры предоставят Украине снаряды для ракетных систем HIMARS, способные поражать цели на расстоянии 300 километров.
  • В Минобороны сообщали, что благодаря HIMARS, украинские военные уничтожили уже более 30 логистических военных объектов россиян.

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Темы: Крымвойнаоружиеразведка
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