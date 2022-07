"Виновным - ответственность": на Западе вспоминают годовщину гибели рейса MH17

Ряд чиновников стран Запада выступили с заявлениями к восьмой годовщине гибели сбитого над Донбассом рейса "Малайзийских авиалиний" МН17, призвав привлечь виновных к ответственности.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Премьер Нидерландов Марк Рютте выразил соболезнования семьям погибших, а министр иностранных дел Вопке Хукстра добавил, что Нидерланды совместно с партнерами продолжат борьбу за установление правды и привлечение виновных к ответственности.

8 years ago today, 298 innocent people died tragically after the downing of flight MH17. My thoughts are with the victims and their families. The Netherlands continues to fight with allies for establishing truth, justice and accountability for all those affected by this tragedy. pic.twitter.com/sdtLQ8hFi9 July 17, 2022

Посол США Бриджит Бринк в своем заявлении провела параллели между российской ракетой, которая сбила МН17 восемь лет назад, и ракетами, которыми Россия сейчас бьет по украинским городам – "убивая гражданское население и демонстрируя пренебрежение Кремля к международному праву и человеческим жизням".

8 years ago, a 🇷🇺 missile brought down MH17 over Ukraine, killing 298 people. I honor their memories, even as 🇷🇺 missiles continue to fall on Mykolaiv, Dnipro, and other 🇺🇦 cities, killing civilians and demonstrating the Kremlin’s disregard for international law and human life. pic.twitter.com/M60TyH1hc6 — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 17, 2022

"Россия должна быть привлечена к ответственности, чтобы родственники и друзья всех погибших получили справедливость, которой они заслуживают", - подчеркнула посол Британии Мелинда Симмонс.

#OnThisDay 8 years ago MH17 was shot out of the sky. 🇷🇺 should be held to account so families and friends of all those who lost their lives get the justice they deserve. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) July 17, 2022

"Как видим, безнаказанность приводит к новым зверствам. Мы должны привлечь к ответственности всех причастных к этому преступлению и (преступлениям) во время продолжающейся войны в Украине", - подчеркнул глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

8 years ago #Russia and its proxies shot down Malaysia Airlines flight #MH17, my solidarity with the families of the victims. As we see now: impunity leads to more atrocities. We must bring all the perpetrators of this crime and ongoing war in 🇺🇦 to justice @DutchMFA @WBHoekstra — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 17, 2022

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы признала "самым убедительным сценарием" то, что рейс MH17 над Донбассом был сбит ракетой "Бук", предоставленной военным подразделениям, контролируемым Россией.

10 июня в Нидерландах состоялось последнее судебное заседание по делу о гибели рейса "Малайзийских авиалиний".

Параллельно с этими слушаниями Австралия и Нидерланды начали дело в Международной организации гражданской авиации (ICAO).

