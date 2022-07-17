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"Винним - відповідальність": західні посадовці й посли згадують річницю збиття рейсу MH17

"Європейська правда"Неділя, 17 липня 2022, 21:28
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Низка посадовців країн Заходу та послів виступили із заявами до восьмої річниці загибелі збитого над Донбасом рейсу "Малайзійських авіаліній" МН17, закликавши притягнути винних до відповідальності.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Прем’єр Нідерландів Марк Рютте висловив співчуття родинам загиблих, а міністр закордонних справ Вопке Хукстра додав, що Нідерланди спільно із партнерами продовжать боротьбу за встановлення правди і притягнення винних до відповідальності.

Посол США Бріджит Брінк у своїй заяві провела паралелі між збиттям МН17 російською ракетою вісім років тому і ракетами, якими Росія зараз б’є по українських містах - "вбиваючи цивільне населення і демонструючи зневагу Кремля до міжнародного права і людських життів". 

"Росія має бути притягнена до відповідальності, щоб родичі і друзі усіх загиблих отримали справедливість, на яку заслуговують", - наголосила посол Британії Мелінда Сіммонс. 

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"Як бачимо, безкарність призводить до нових жорстоких вчинків. Ми повинні притягнути до відповідальності усіх причетних до цього злочину і (злочинів) під час триваючої війни в Україні", - наголосив глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс. 

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи визнала "найпереконливішим сценарієм" те, що рейс MH17 над Донбасом був збитий над Україною у 2014 році ракетою "Бук", наданою військовим підрозділам, які контролювала Росія.

10 червня у Нідерландах завершилося останнє судове засідання щодо загибелі рейсу "Малайзійських авіаліній", збитого у небі над Донбасом у липні 2014 року. Розгляд справи в Окружному суді Гааги триває з березня 2020 року.

Паралельно з цими слуханнями, Австралія разом із Нідерландами розпочали справу в Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO).

Детальніше про це - у статті Покарання не уникнути: що дає новий процес проти РФ щодо катастрофи MH17

Теми: війнаMH17
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