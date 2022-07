"Винним - відповідальність": західні посадовці й посли згадують річницю збиття рейсу MH17

Низка посадовців країн Заходу та послів виступили із заявами до восьмої річниці загибелі збитого над Донбасом рейсу "Малайзійських авіаліній" МН17, закликавши притягнути винних до відповідальності.

Прем’єр Нідерландів Марк Рютте висловив співчуття родинам загиблих, а міністр закордонних справ Вопке Хукстра додав, що Нідерланди спільно із партнерами продовжать боротьбу за встановлення правди і притягнення винних до відповідальності.

8 years ago today, 298 innocent people died tragically after the downing of flight MH17. My thoughts are with the victims and their families. The Netherlands continues to fight with allies for establishing truth, justice and accountability for all those affected by this tragedy. pic.twitter.com/sdtLQ8hFi9 July 17, 2022

Посол США Бріджит Брінк у своїй заяві провела паралелі між збиттям МН17 російською ракетою вісім років тому і ракетами, якими Росія зараз б’є по українських містах - "вбиваючи цивільне населення і демонструючи зневагу Кремля до міжнародного права і людських життів".

8 years ago, a 🇷🇺 missile brought down MH17 over Ukraine, killing 298 people. I honor their memories, even as 🇷🇺 missiles continue to fall on Mykolaiv, Dnipro, and other 🇺🇦 cities, killing civilians and demonstrating the Kremlin’s disregard for international law and human life. pic.twitter.com/M60TyH1hc6 — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 17, 2022

"Росія має бути притягнена до відповідальності, щоб родичі і друзі усіх загиблих отримали справедливість, на яку заслуговують", - наголосила посол Британії Мелінда Сіммонс.

#OnThisDay 8 years ago MH17 was shot out of the sky. 🇷🇺 should be held to account so families and friends of all those who lost their lives get the justice they deserve. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) July 17, 2022

"Як бачимо, безкарність призводить до нових жорстоких вчинків. Ми повинні притягнути до відповідальності усіх причетних до цього злочину і (злочинів) під час триваючої війни в Україні", - наголосив глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс.

8 years ago #Russia and its proxies shot down Malaysia Airlines flight #MH17, my solidarity with the families of the victims. As we see now: impunity leads to more atrocities. We must bring all the perpetrators of this crime and ongoing war in 🇺🇦 to justice @DutchMFA @WBHoekstra — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 17, 2022

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи визнала "найпереконливішим сценарієм" те, що рейс MH17 над Донбасом був збитий над Україною у 2014 році ракетою "Бук", наданою військовим підрозділам, які контролювала Росія.

10 червня у Нідерландах завершилося останнє судове засідання щодо загибелі рейсу "Малайзійських авіаліній", збитого у небі над Донбасом у липні 2014 року. Розгляд справи в Окружному суді Гааги триває з березня 2020 року.

Паралельно з цими слуханнями, Австралія разом із Нідерландами розпочали справу в Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO).

Детальніше про це - у статті Покарання не уникнути: що дає новий процес проти РФ щодо катастрофи MH17