Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Винним - відповідальність": західні посадовці й посли згадують річницю збиття рейсу MH17

"Європейська правда"Неділя, 17 липня 2022, 21:28
Винним - відповідальність: західні посадовці й посли згадують річницю збиття рейсу MH17
скріншот

Низка посадовців країн Заходу та послів виступили із заявами до восьмої річниці загибелі збитого над Донбасом рейсу "Малайзійських авіаліній" МН17, закликавши притягнути винних до відповідальності.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Прем’єр Нідерландів Марк Рютте висловив співчуття родинам загиблих, а міністр закордонних справ Вопке Хукстра додав, що Нідерланди спільно із партнерами продовжать боротьбу за встановлення правди і притягнення винних до відповідальності.

Реклама:

Посол США Бріджит Брінк у своїй заяві провела паралелі між збиттям МН17 російською ракетою вісім років тому і ракетами, якими Росія зараз б’є по українських містах - "вбиваючи цивільне населення і демонструючи зневагу Кремля до міжнародного права і людських життів". 

"Росія має бути притягнена до відповідальності, щоб родичі і друзі усіх загиблих отримали справедливість, на яку заслуговують", - наголосила посол Британії Мелінда Сіммонс. 

"Як бачимо, безкарність призводить до нових жорстоких вчинків. Ми повинні притягнути до відповідальності усіх причетних до цього злочину і (злочинів) під час триваючої війни в Україні", - наголосив глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс. 

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи визнала "найпереконливішим сценарієм" те, що рейс MH17 над Донбасом був збитий над Україною у 2014 році ракетою "Бук", наданою військовим підрозділам, які контролювала Росія.

10 червня у Нідерландах завершилося останнє судове засідання щодо загибелі рейсу "Малайзійських авіаліній", збитого у небі над Донбасом у липні 2014 року. Розгляд справи в Окружному суді Гааги триває з березня 2020 року.

Паралельно з цими слуханнями, Австралія разом із Нідерландами розпочали справу в Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO).

Детальніше про це - у статті Покарання не уникнути: що дає новий процес проти РФ щодо катастрофи MH17

Теми: війнаMH17
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
війна
Викладачка КПІ розповідала студентам про "9 років бомбили Донбас": постане перед судом
ЗСУ мають успіх і закріплюються біля Новопрокопівки та Вербового – Генштаб
В ніч на 30 серпня росіяни накрили вогнем Донеччину: двоє загиблих, семеро поранених
Останні новини
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
Усі новини...
Реклама: