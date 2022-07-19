В Херсоне прогремели взрывы: ударили по мосту – СМИ
Утром 19 июля в оккупированном Херсоне прогремели взрывы.
Источник: корреспонденты Общественного, российское пропагандистское издание "РИА Новости", паблики в Telegram, ТАСС
Детали: Российские пропагандисты сообщают, что ВСУ выпустили по вражеским целям в Херсоне 6 ракет. И что якобы 5 из них сбила ПВО оккупантов.
Одна ракета, по данным "РИА Новости", якобы упала в районе Антоновского моста.
Также сообщается о взрыве в районе Чернобаевки.
В пабликах в Telegram появились фотографии взрывов.
Позже ТАСС со ссылкой на назначенного оккупантами так называемого "замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области" Кирилла Стремоусова сообщил, что ВСУ обстреляли мост в Херсоне – на нем четыре повреждения. Пострадавших нет.
Стоит отметить, что Антоновский мост – важная транспортная артерия, по которой захватчики перевозят технику и боеприпасы из оккупированного Крыма.
Предыстория:
- Вооруженные силы Украины в последние недели достаточно интенсивно уничтожают вражеские склады боеприпасов в оккупированных россиянами городах Украины.
- 18 июля ВСУ в Херсонской области нанесли удары по скоплению вооружения, техники и складу боеприпасов в районе Райского и по складу боеприпасов в районе Берислава, объекты уничтожены.
- Перед этим ВСУ прицельно ударили по складу боеприпасов оккупантов в Новой Каховке.
- В начале июля в оккупированном Донецке взорвался склад боеприпасов, который российские захватчики разместили в "Камаз центре" в Киевском районе города.
- Также сообщалось о массированном ударе по аэродрому временно оккупированного Мелитополя, где базировались россияне.