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В Херсоне прогремели взрывы: ударили по мосту – СМИ

Ирина БалачукВторник, 19 июля 2022, 12:17
В Херсоне прогремели взрывы: ударили по мосту – СМИ
Взрыв в Херсоне. Фото из Telegram-канала СтратКом ВСУ

Утром 19 июля в оккупированном Херсоне прогремели взрывы.

Источник: корреспонденты Общественного, российское пропагандистское издание "РИА Новости", паблики в Telegram, ТАСС

Детали: Российские пропагандисты сообщают, что ВСУ выпустили по вражеским целям в Херсоне 6 ракет. И что якобы 5 из них сбила ПВО оккупантов.

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Одна ракета, по данным "РИА Новости", якобы упала в районе Антоновского моста.

Также сообщается о взрыве в районе Чернобаевки. 

 
Взрыв в районе Чернобаевки 
ФОТО С TELEGRAM-КАНАЛА ВОРУЖЕННЫЕ СИЛЫ УКРАИНЫ. ВОЙНА С ОКУПАНТАМИ

В пабликах в Telegram появились фотографии взрывов.

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Позже ТАСС со ссылкой на назначенного оккупантами так называемого "замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области" Кирилла Стремоусова сообщил, что ВСУ обстреляли мост в Херсоне – на нем четыре повреждения. Пострадавших нет.

Стоит отметить, что Антоновский мост – важная транспортная артерия, по которой захватчики перевозят технику и боеприпасы из оккупированного Крыма.

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Темы: Херсонвойна
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