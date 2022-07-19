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Зеленский уволил Венедиктову

Евгений КизиловВторник, 19 июля 2022, 19:18
Зеленский уволил Венедиктову
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора.

Источник: соответствующий указ №518/2022 на сайте президента

Дословно в документе: "Уволить ВЕНЕДИКТОВУ Ирину Валентиновну с должности Генерального прокурора".

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Что предшествовало:

  • 19 июля Верховная Рада проголосовала за увольнение Венедиктовой с должности генерального прокурора. Соответствующее представление в парламент направил Зеленский.
  • Руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что теперь Венедиктовой дадут новую должность – на дипломатическом фронте.

Темы: ВенедиктоваЗеленскийувольнение
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