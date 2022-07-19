Зеленский уволил Венедиктову
Вторник, 19 июля 2022, 19:18
Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора.
Источник: соответствующий указ №518/2022 на сайте президента
Дословно в документе: "Уволить ВЕНЕДИКТОВУ Ирину Валентиновну с должности Генерального прокурора".
Что предшествовало:
- 19 июля Верховная Рада проголосовала за увольнение Венедиктовой с должности генерального прокурора. Соответствующее представление в парламент направил Зеленский.
- Руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что теперь Венедиктовой дадут новую должность – на дипломатическом фронте.
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