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Зеленский уволил Венедиктову

Евгений КизиловВторник, 19 июля 2022, 19:18
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора.

Источник: соответствующий указ №518/2022 на сайте президента

Дословно в документе: "Уволить ВЕНЕДИКТОВУ Ирину Валентиновну с должности Генерального прокурора".

Что предшествовало:

  • 19 июля Верховная Рада проголосовала за увольнение Венедиктовой с должности генерального прокурора. Соответствующее представление в парламент направил Зеленский.
  • Руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что теперь Венедиктовой дадут новую должность – на дипломатическом фронте.

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Темы: ВенедиктоваЗеленскийувольнение
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